Coração despedaçado! Nuno Brito confessa tudo sobre ligação com Lisa Shincariol e há um detalhe inesperado

Nuno Brito foi o concorrente expulso na gala do Big Brother 2025 deste domingo, 8 de junho. Com 47% dos votos no duelo final contra Carina Frias, que somou 53%, o jovem natural de Vila Nova de Gaia despediu-se da casa mais vigiada do País a poucas semanas da grande final.

Após a sua saída, Nuno Brito quebrou o silêncio e partilhou as primeiras reações à expulsão. Visivelmente emocionado, o ex-concorrente confessou: «A sensação não vou dizer que é boa, fico muito triste porque efetivamente dei muito de mim, dei tudo o que eu tinha para dar. Acho que cheguei até este ponto porque realmente o merecia e também acho que merecia um bocadinho mais e ir um bocadinho mais além. Mas é a regra do jogo.»

Questionado sobre os motivos que poderão ter levado à sua saída, Nuno refletiu sobre o seu percurso na casa: «Honestamente, o motivo poderá ter sido em algumas situações e em algumas reações que possa ter tido, que foram um bocadinho mais enaltecidas. Mas também vivemos lá sob muito stress.»

A relação com Lisa Schincariol também esteve em destaque nas declarações de Nuno Brito após a expulsão. O ex-concorrente fez questão de sublinhar que pretende manter o laço criado durante o programa e desenvolver uma amizade fora da casa: «O meu principal objetivo com a Lisa é tentar mesmo cultivar uma amizade.» Durante uma conversa com a repórter digital do programa, Nuno foi desafiado a revelar a quem daria um “like” dentro da casa. Sem hesitar, escolheu Lisa, mas admitiu que a ligação entre os dois foi emocionalmente intensa: «O meu coração ficou partido ao meio.» Ainda assim, garantiu que existe um sentimento mútuo de carinho: «Há muito carinho dos dois lados.»

Por fim, Nuno Brito foi desafiado a classificar alguns dos colegas de casa e não hesitou em partilhar a sua opinião. Atribuiu o título de "cobra" a Carina Frias, justificando com uma crítica direta: «Vive nos quartos e não fala.» Considerou Luís o maior jogador da edição e apontou Manuel Rodrigues como a "planta" da casa. Já sobre quem gostaria de ver vencer o Big Brother 2025, foi claro na escolha: «Eu gostava que fosse o Diogo.»

Com esta expulsão, o reality show da TVI aproxima-se da reta final, intensificando a competição entre os concorrentes ainda em jogo. A expectativa cresce entre os fãs sobre quem será o próximo a abandonar a casa… e quem conquistará o prémio final.

