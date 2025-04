De rivais a casal? Nuno Brito e Lisa Shincariol protagonizam reviravolta no Big Brother com quase beijo

Nuno Brito e Lisa Shincariol passam de rivais a quase casal.

Os dois concorrentes quase que se beijaram esta quinta-feira, saiba tudo.

O Big Brother é um jogo de reiravoltas e que o digam Nuno Brito e Lisa Shincariol. Os dois concorrentes protagonizaram esta sexta-feira, dia 11 de abril, um momento inesperado: após se darem muito mal quando entraram na casa mais vigiada do País, hoje quase se beijaram.

Tudo aconteceu no jardim, durante uma brincadeira motivada por Solange Tavares, Carolina Braga e Igor Rodriguez que faziam as vozes de Nuno e Lisa e os dois concorrentes tinham de fazer o que era dito.

Isto fez com que os dois se aproximassem bastante, chegando mesmo ao ponto de quase darem um beijo na boca. No meio da 'encenação', acabaram por dar beijos no pescoço e abraços tímidos.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja todas as imagens deste momento inesperado.

De rivais a casal?

A história de Lisa e Nuno é repleta de curiosidades e reviravoltas, a começar pelo facto de no início do programa os dois se darem muito mal um com o outro. Os dois concorrentes tiveram alguns confrontos e uma determinada altura juraram mesmo deixar de se falar.

Os conflitos foram ficando resolvidos e a amizade entre os dois começou a fazer-se sentir, com Lisa e Nuno a ficar cada vez mais próximos. Será que vão ser algo mais do que amigos? É esperar para ver.

Proximidade inicial com Igor

Outra curiosidade diz respeito a Igor Rodriguez. O concorrente, que ajudou à aproximação de hoje entre Lisa e Nuno, esteve inicialmente muito próximo de Lisa.

Há cerca de duas semanas, Igor e Lisa deram inclusive um abraço que deu muito que falar, no regresso de Lisa à casa, após ter estado no armazém. Nessa altura, Igor assumiu ter sentido saudades da colega e os rumores de um possível interesse amoroso instalaram-se.