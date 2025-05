Exclusivo com amigo de Nuno: Há ou não química com Lisa? Estas são as declarações que o vão surpreender

Concorrente do Big Brother, que foi escolhido pelo público, arranca suspiros por onde passa e já contracenou ao lado de uma atriz de renome

A relação de Nuno Brito e Lisa Shincariol, concorrentes do Big Brother 2025, tem dado muito que falar pela disparidade de sentimentos e pelos altos e baixos frequentes. Começaram por se dar mal, depois aproximaram-se e agora vivem dias de conflito.

Por esse motivo, quisemos saber como é que quem é próximo de Nuno vê esta relação. Em declarações exclusivas ao digital da TVI, Samuel, amigo do concorrente, falou sobre o tema e também sobre a prestação de Nuno nesta edição do Big Brother.

«Tenho pena que não tenham tido oportunidade de conhecer o Nuno no seu todo. Porque o Nuno na sua forma de ser é uma pessoa muito pura, muito divertida, alegre e devido às discussões ele tem-se sentido um pouco mais em baixo», começou por referir.

Ainda assim, Samuel acha que Lisa tem influenciado o amigo «pela positiva, porque uma mulher na vida de um homem será sempre a calma, e eu tenho vindo a reparar que o Nuno tem estado mais calmo na sua forma de pensar, de agir (...) Todo o homem tem sempre aquele momento de paz na base da mulher, então acho que tem ajudado».

«É precoce falar em estarem apaixonados, mas neste momento uma química é plausível sim e se for para crescer alguma coisa o próprio tempo irá dizer. Muitas vezes essas picardias e discussões é que fazem… é no lodo que se vê e é a discutir que a pessoa constrói (algo), não é só quando é tudo muito bonito. Quando é muito bonito a pessoa desconfia», rematou.

