Toca e foge: Nuno Brito pede distância mas acaba nos braços de Lisa Shincariol

Do afastamento ao abraço: Nuno Brito pediu distância, mas acabou por se deixar ir num abraço prolongado com Lisa Schincariol.

Momento de viragem: Após uma conversa íntima, Lisa pediu desculpa e surpreendeu o colega com um gesto inesperado.

Sentimentos à flor da pele: O Big Brother voltou a surpreender com mais uma reviravolta emocional entre dois dos protagonistas da casa.

A tensão entre Nuno Brito e Lisa Schincariol parecia ter atingido o ponto de rutura após a gala intensa do último domingo dia 13 de abril de 2025, no Big Brother. Apesar dos muitos momentos cumplices, os concorrentes acabaram zangados por causa da expulsão de Dinis Almeida.

No entanto, um momento inesperado de aproximação entre os dois concorrentes acabou por surpreender tudo e todos. Durante um desabafo a seguir à gala, Nuno Brito foi claro e direto com Lisa Shincariol, pedindo-lhe que se afastasse: «Todas as pessoas que saíram, tu chegaste perto, tocaste, abraçaste, falaste! A mim, nem me cumprimentaste (...) Não me cumprimentes sequer de manhã».

O ambiente entre os dois ficou visivelmente tenso, com Nuno a mostrar-se magoado pela falta de empatia da colega após a saída de Dinis Almeida, um dos seus aliados mais próximos no jogo. No entanto, na emissão de ontem, Lisa quebrou o silêncio e pediu para falar com Nuno a sós: «Eu só não fiz porque queria fazer em privado. Posso dar-te um abraço?» questionou, com voz serena.

O que se seguiu foi um abraço longo e emotivo, marcado por uma conversa sincera. Lisa justificou o seu afastamento afirmando que não é uma pessoa de “extremo toque” e que precisava de um momento mais reservado para se expressar: «Peço desculpa. Não precisas de manter a distância de mim».

O episódio, carregado de emoções e humanidade, rapidamente se tornou um dos mais comentados nas redes sociais, com muitos internautas a destacar a vulnerabilidade de ambos os concorrentes.