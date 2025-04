A ferver: Nuno Brito e Luís Gonçalves enfrentam-se (novamente) em duelo de titãs

Alta tensão no Big Brother! Discussão entre Nuno Brito e Adrielle Peixoto leva Luís Gonçalves a intervir. Todas as imagens aqui

A gala do Big Brother começou a alta velocidade, com o Big Brother a aplicar uma forte sanção a um dos concorrentes. Nesta gala de fortes emoções, os concorrentes voltaram a ser confrontados com as imagens da polémica discussão na dinâmica do 25 de Abril proposta pelo anfitrião. Luís Gonçalves e Nuno Brito foram protagonistas, voltando a enfrentar-se em aceso duelo.

Luís Gonçalves e Nuno Brito parecem não se entender, os concorrentes estão em constante duelo e os mesmos estão a subir, cada vez mais, de tom. Numa dinâmica sobre o 25 de Abril, proposta pelo Big Brother, os concorrentes voltaram a trocar 'bocas'. Os colegas envolveram-se numa tensa discussão com muitos gritos, por causa de um pedido para passar o ketchup. O clima intensificou-se e outros concorrentes envolveram-se na discussão, acabando todos aos gritos.

Durante a gala, as imagens foram novamente tema de conversa. Nuno Brito defendia o seu ponto, acabando por apontar o dedo a Luís Gonçalves. Descontente com as palavras, Luís disparou sobre o colega não deixando nada por dizer. Luís Gonçalves e Nuno Brito elevaram a voz um com o outro, e fizeram o clima de tensão voltar à casa. Os concorrentes não se entendem e representam lados opostos.