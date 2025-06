Acabaram-se os luxos na casa! E ninguém estava preparado para tantas consequências

Na gala do Big Brother, os concorrentes foram apanhados de surpresa ao aperceberem-se que toda a casa foi interditada: a dispensa foi fechada, o frigorífico ficou inacessível, o fogão inoperacional, os quartos e a casa de banho estão muito condicionados e há várias áreas da casa que não podem aceder, como o ginásio ou a piscina. O Big deixa a pergunta no ar: «Até onde estão dispostos a ir» para voltarem a conquistar as suas coisas?

No Jardim, estavam 4 carteiras com 2 bancos cada uma, a imitar a escola. O Big Brother pediu aos concorrentes que se dividissem em duplas, juntando-se ao seu maior aliado na Casa. Nuno Brito foi o único concorrente que ficou sem par e, por isso, sentou-se na Cadeira do Castigo, onde encontrou um envelope que lhe deu acesso direto à prova do líder.

As restantes duplas, têm consequências dentro das mochilas que se encontram em cima de cada carteira. Cada dupla escolheu qual dos dois vai ao Cubo abrir a mochila, sem saber se é bom ou mau o que nela contém.

Frigorífico e nomeação direta

O primeiro concorrente a enfrentar a mochila misteriosa foi Lisa Schincariol. Dentro dela, estão dois livros e a concorrente teve de escolher um deles: «para todos terem acesso ao frigorífico durante 30 segundos diários, tem de autonomear-se; ou para todos terem acesso ao frigorífico durante 1 minuto diário sacrifica o colega de carteira com nomeação direta».

Lisa escolheu a primeira opção, para não nomear o par Manuel Rodrigues, e anunciou a decisão à casa. Por isso, a concorrente da Póvoa de Varzim foi a primeira nomeada da noite.

Pasta dos dentes e prova do líder

A dinâmica continua e Luís Gonçalves vai até ao Cubo abrir a sua mochila, quando é confrontado por mais um dilema: «para 4 pessoas terem acesso a água durante 8 minutos no dia seguinte e todos terem acesso a uma única pasta de dentes, o seu maior aliado e colega de carteira fica sem acesso à Prova; ou para 4 pessoas terem acesso à água durante 4 minutos e uma única pasta de dentes para todos, ele fica sem acesso à prova».

Luís escolheu a primeira opção opção e, por isso, Carina Frias ficou de fora da prova do líder.

Acesso ao fogão, mas proibidos de fumar

Diogo Bordin entra no Cubo para enfrentar mais um dilema da mochila: «para terem acesso ao fogão durante uma hora, escolhe dois concorrentes para deixarem de fumar durante 36 horas; ou para terem acesso ao fogão durante 2 horas, todos os fumadores deixam de fumar durante 36 horas».

Diogo escolheu a segunda opção e, por isso todos ficaram impedidos de fumar durante 36 horas.

Acesso à mala e perda de conquistas

Solange Tavares foi a última concorrente a ir ao Cubo abrir a mochila e deparou-se com o mesmo desafio: ter de tomar uma difícil decisão: «para ter acesso à sua mala, cujo conteúdo não pode partilhar com ninguém, tem de escolher 1 dos acessos conquistados hoje para ser bloqueado novamente; ou para 2 concorrentes à escolha terem acesso à mala tem de escolher 2 dos acessos conquistados hoje para serem bloqueados».

Solange Tavares escolheu a opção um e decidiu abdicar de um dos acessos conquistados: por isso, a concorrente dos Açores decidiu abdicar do acesso à água e pasta de dentes.

A decisão do excluído

Depois de todos terem aberto as respetivas mochilas, o Big Brother anunciou que Nuno Brito, como excluído do grupo, tem de provar que os colegas decidiram mal ao tê-lo deixado sozinho e, para tal, propôs-lhe um desafio: «vai convencer os colegas de que teve de escolher entre ficar 48h em dieta sem sólidos e os restantes concorrentes terem direito a uma refeição completa ou ter sempre acesso à sua comida favorita e todo o grupo ficava em dieta sem sólidos 24h».

No entanto, o concorrente vai poder comer exatamente o mesmo que os restantes, mas os colegas não podem saber. O Big Brother anunciou que, amanhã, vão pregar uma partida aos colegas: Nuno Brito será chamado ao confessionário e vai fingir que foi desfrutar de uma refeição saborosa, mas na verdade vai estar a comer papas e líquidos como os seus colegas. Se for bem-sucedido, todos conquistam acesso à despensa 24 horas depois.

Na sala, os concorrentes reagiram com surpresa, mas com muitas gargalhadas, parecendo que não ficaram muito convencidos.