Big Brother «bateu o pé»: Nuno Brito e Luís Gonçalves enfrentam castigo drástico

Luís Gonçalves e Nuno Brito castigados pelo Big Brother após sucessivas discussões e trocas de acusações.

Concorrentes terão de usar a mesma t-shirt durante os próximos dias como forma de penalização.

Big Brother alerta para o desrespeito recorrente, tanto com os colegas como com os telespectadores.

No Big Brother, a tensão entre Luís Gonçalves e Nuno Brito atingiu um novo pico. Após sucessivas discussões acesas, com troca de palavras e acusações mútuas, o soberano decidiu agir de forma drástica. Durante o programa Diário com Maria Botelho Moniz, o Big Brother revelou novas imagens que evidenciam o desrespeito constante entre os dois concorrentes.

Os concorrentes já foram advertidos e nada mudou. O Big Brother relembrou que ambos já tinham sido alertados anteriormente por comportamentos semelhantes. As atitudes de confronto não só desrespeitaram os concorrentes, como os colegas e os telespectadores.

Como consequência, o Big Brother decretou um castigo insólito: Luís e Nuno terão de passar os próximos dias dentro da mesma t-shirt, até nova ordem. A decisão visa forçar os dois concorrentes a aprender a lidar um com o outro e a reduzir o clima de hostilidade dentro da casa.

A medida inesperada do Big Brother faz com que os concorrentes trabalhem em equipa e partilhem o mesmo espaço de forma pacífica.

Veja também:

O relato arrepiante de Francisco Macau sobre os últimos dias com o pai: «Comunicávamos com piscar de olhos» - Big Brother - TVI