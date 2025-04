Chocante: Após ter acusado os colegas, Luís Gonçalves é colocado no centro da polémica. O motivo? O biquíni da Solange Tavares

Durante a tarde de hoje, dia 7 de abril, a casa do Big Brother foi palco de mais um confronto entre dois concorrentes. Mas esta rivalidade não é de agora. Luís Gonçalves e Nuno Brito foram, novamente, protagonistas de mais uma discussão acesa.

O Big Brother 2025 continua a surpreender com dinâmicas originais, cheias de entretenimento e bastante tensão! Desta vez, os concorrentes foram desafiados a entrar no universo mágico e irreverente do circo, numa dinâmica intitulada «O Circo do Big Brother». Cada participante teve de atribuir papéis circenses aos colegas — como palhaço, o leão, o domador, o equilibrista, o cuspidor de fogo e o ilusionista — revelando afinidades, tensões e perceções sobre o jogo. A atividade gerou reações inesperadas, momentos de boa disposição e algumas faíscas, prometendo agitar ainda mais o ambiente dentro da casa mais vigiada do país.

Luís Gonçalves e Nuno Brito acabaram por ter um confronto aceso, ainda com o tema do polémico almoço do líder envolvido. Luís começou por fazer algumas acusações ao líder sobre os seus comentários sobre as mulheres, e Nuno defendeu-se. O líder da semana revela o que Luís lhe disse em privado: «Isto acontece a qualquer um de nós... eu vejo uma mulher e digo...». O que contradiz um pouco a postura de Luís, que atacou Nuno por este e os aliados terem proferido comentários sobre o físico de algumas mulheres dentro da casa. Ainda, o líder afirma que há termos que "nunca usou" e que está a ser "crucificado".

Veja o momento na íntegra, no vídeo em baixo.

A discussão escala, e Solange Tavares envolve-se no tema. Luís Gonçalves acusa Nuno Brito de ameaçar Manuel Rodrigues, e o tema é "ressuscitado", e o líder da casa ainda acusa de Luís de "intimidar as pessoas". Já Igor não perde a oportunidade de lançar 'achas na fogueira' sobre o facto de Luís ter alegadamente comentado o fato-de-banho de Solange Tavares.

Alguns jogadores envolvem-se na situação, acusando Luís de ter comentado um biquíni de Solange Tavares, algo que o novo concorrente nega. Solange acabou por acusar o colega também de ter ido à casa de banho de porta aberta, pedindo que isso não volta a acontecer. Luís passou-se e não tolerou tal acusação.

Veja o momento na íntegra, no vídeo em baixo.

Este último domingo, dia 6 de abril, foi noite de gala do Big Brother 2025, conduzida como sempre por Cláudio Ramos, e foi dia também de nos despedirmos de um novo concorrente. Ana Neto abandonou a casa mais vigiada do País por decisão do público, com 38% da votação (que era para salvar).

A votos estavam também outros três concorrentes: Carina Frias, Igor Rodriguez e Inês Vilhalva, que ficaram assim a salvo da expulsão. Esta expulsão aconteceu numa gala recheada de surpresas e emoções fortes. O Big Brother colocou os maiores rivais do jogo frente a frente, em confrontos que foram imperdíveis e Luís Gonçalves no centro das discussões acesas.

Mas não ficámos por aqui: Com grupos já formados na casa, algumas consequências ditaram mesmo o futuro dos concorrentes, que receberam nomeações diretas - Gonçalo Beja da Costa e imunidades - Inês Vilhalva.

Quanto à prova do líder, Nuno Brito conquistou novamente a liderança da casa mais vigiada do país, escolheu quatro novos aliados, até ao momento em que Carina Frias "lhe trocou as voltas", e tornou-se ela, uma aliada do concorrente.

Veja aqui o que está a acontecer na casa e acompanhe todos minutos deste tema quente!