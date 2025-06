De rivais a amigos fora do Big Brother: Nuno Brito 'rasga' Luís Gonçalves em elogios e aponta futuro para ambos

Nuno Brito foi o concorrente escolhido para ser expulso na última gala do Big Brother 2025 deste domingo, 8 de junho. Com 47% dos votos no duelo final contra Carina Frias, que somou 53%, o jovem natural de Vila Nova de Gaia despediu-se da casa mais vigiada do País a poucas semanas da grande final.

Após a sua expulsão ditada pelos portugueses, Nuno Brito quebrou o silêncio e reagiu em primeira mão ao abandono da casa mais vigiada do País. Visivelmente emocionado, o ex-concorrente confessou: "A sensação não vou dizer que é boa, fico muito triste porque efetivamente dei muito de mim, dei tudo o que eu tinha para dar. Acho que cheguei até este ponto porque realmente o merecia e também acho que merecia um bocadinho mais e ir um bocadinho mais além. Mas é a regra do jogo."

Questionado sobre as razões que poderão ter ditado a sua saída, Nuno refletiu sobre a sua trajetória na casa: "Honestamente, o motivo poderá ter sido em algumas situações e em algumas reações que possa ter tido, que foram um bocadinho mais enaltecidas. Mas também vivemos lá sob muito stress."

Depois, o ex-concorrente de Vila Nova de Gaia foi desafiado a classificar alguns dos colegas de casa e não hesitou em partilhar a sua opinião. Atribuiu o emoji de "cobra" a Carina Frias, justificando com uma crítica direta: "Vive nos quartos e não fala."

Ainda, considerou Luís "o maior jogador da edição" e apontou Manuel Rodrigues como a "planta" da casa. Já sobre quem gostaria de ver vencer o Big Brother 2025, foi claro na escolha: "Eu gostava que fosse o Diogo."

Apesar de apontar Diogo Bordin como um possível vencedor, Nuno Brito teceu largos elogios a Luís Gonçalves: "O Luís tem uma capacidade mental para fazer a gestão de stress... e depois o Luís tem uma coisa: não deixa as pessoas falar. Portanto, ele fala por cima, a razão dele é a razão dele... e assim está a conseguir impor-se muito neste sentido."

Sobre se há a possiblidade de ambos serem amigos cá fora, o ex-concorrente revela: "Sim, não vejo porque não, eu até gostava. Porque nos dias em que tivemos literalmente presos um ao outro, tivemos excelentes conversas e eu também não guardo nada negativo. Tanto que eu disse antes de sair que vejo muita coisa positiva nele tirando a parte de ele ser chato, falar alto e falar por cima. Mas, vejo muita coisa positiva, por acho que sim."

Veja o momento na íntegra, no vídeo em baixo.

Com esta expulsão, o reality show da TVI aproxima-se da reta final, intensificando a competição entre os concorrentes ainda em jogo. A expectativa cresce entre os fãs sobre quem será o próximo a abandonar a casa… e quem conquistará o prémio final.

Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos da casa!

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas.