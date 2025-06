Exclusivo APP TVI Reality: Nuno Brito atira que Luís Gonçalves fez 'caridade' consigo e o clima volta a ferver entre os rivais

No Big Brother, assim que uma dinâmica da semana termina, Luís Gonçalves insurge-se contra Nuno Brito, atirando que “está tudo combinado”. O personal trainer condena que Luís interprete o que fez como caridade e o ex-militar insiste que quando Nuno esteve sozinho deu-lhe a mão e agora que se afastaram, voltou a agarrar-se aos outros: «Quando te dei com os pés, foste agarrar-te a eles. Lisa Schincariol assiste a tudo e não esconde o incómodo.

Nuno atira que está cansado e acusa Luís de ter estudado o jogo antes de entrar no programa. No quarto, Luís comenta com os seus aliados que, enquanto esteve com Nuno na t-shirt, o concorrente lhe confidenciou várias coisas e, se fosse “ranhoso”, ter-se-ia aproveitado disso.

Veja o vídeo na nossa APP TVI Reality, na secção 'Vídeo do dia'.

Descarregue para Android ou IOS.

São estes os nomeados desta semana, depois da salvação de Lisa Schincariol - VOTE PARA SALVAR:

Carina Frias: 761 20 20 02

Carolina Braga: 761 20 20 03

Nuno Brito: 761 20 20 20

Luís Gonçalves: 761 20 20 22

Recorde-se que se vive a semana das Restrições no Big Brother, o que tem provocado ainda mais momentos tensos na casa mais vigiada do País. Além disso, um avião polémico sobrevoou a casa, gerando o caos e deixando Carolina Braga em pranto e a falar em desistência.