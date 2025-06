Inimaginável: Muito emocionado, Nuno Brito deixa mensagem arrepiante à família de Luís Gonçalves

Durante esta semana, o site do Big Brother divulgou um pouco da história por detrás da capa de 'durão' que Luís Gonçalves usa e Nuno Brito não ficou indiferente ao testemunho.

Nas redes sociais, o ex-concorrente do reality show da TVI, que foi 'rival' do ex-fuzileiro dentro da casa, partilhou um desabafo comovente em que assume ter ficado surpreendido com a história de Luís.

«Estive a ler hoje esta publicação e confesso que fiquei emocionado por saber de tal história. Infelizmente, na casa acabamos por entrar em conflitos baseados em stress e acabamos por entrar em modo ataque sem saber das cicatrizes, passagens da vida e mágoas que nos moldaram na pessoa que nos tornamos», começou por referir, numa publicação nas histórias do Instagram, em que divulga o artigo do nosso site.

E prosseguiu: «Lamento de coração pelo Luís. Acho que a vida, muitas vezes, é injusta. Todos merecemos uma oportunidade de sair dela de cabeça erguida. Apesar das nossas divergências, discussões e opiniões, temos que ser humildes o suficiente para aceitar que somos apenas humanos imperfeitos».

«Partilho isto de coração. Desejo muita sorte ao Luís e família. Dias melhor sempre virão», findou o personal trainer.

Veja aqui a publicação em questão:

A história de Luís Gonçalves que deixou Nuno Brito emocionado

Luís Gonçalves tem aquele ar de 'durão', mas por detrás daquela capa, estão episódios de vida marcantes que lhe deixaram profundas cicatrizes, como momentos em que passou fome, dormiu na rua e ainda a dura separação da mãe da sua filha.

O ex-fuzileiro, de 41 anos, entrou no Big Brother 2025, da TVI, uma semana e meia depois de o formato ter arrancado, mas isso não o impediu de dar uma reviravolta na casa e, atualmente, é apontado por muitos como um potencial vencedor do reality show. Mas, afinal, o que esconde Luís?

Vítor Sesifredo, melhor amigo de Luís Gonçalves e seu companheiro no curso de Fuzileiros, em 2007, abriu o coração para falar sobre o ex-militar, descrevendo-o como «uma das pessoas mais puras» que já conheceu. «Tem aquele ar, é alto, forte… faz-me lembrar o filme da Bela e o Monstro. Ele tem muito bom coração. Mesmo quando as pessoas lhe dão duas ou três facadas, ele é capaz de perdoar. Não está a fazer jogo», revelou, em declarações à revista TV 7 Dias.

O amigo do concorrente garantiu que Luís é genuíno e que não faz as coisas por maldade. «O Luís não é disso. Com as provas todas que já passou na vida, não. Ele fez dois cursos de tropa especial, em que a parte psicológica tem de estar no máximo. Ele foi ranger, esteve nos fuzileiros e depois disso esteve na GNR. O Luís tem uma força mental gigante», prosseguiu.

Na mesma entrevista, Vítor recordou momentos muito difíceis que o ex-fuzileiro ultrapassou, como situações em que ficou sem comer e teve de dormir na rua: «Fomos levados ao limite, tanto a nível corporal como psicológico. Andámos duas semanas no meio do mato, quase sem água, fomos capturados como prisioneiros de guerra, estivemos 32 horas sem comer, a ouvir música, a levar porrada todos molhados, pendurados de cabeça para baixo, sujeitos a interrogatórios… E logo de seguida, sobrevivência extrema, dez dias sem comer, sempre a rebaixarem-nos. Muitas coisas que mexem com o psicológico».

A dura separação com a mãe da filha: «Sofreu, ele gosta muito dela»

Dentro da casa, Luís Gonçalves já falou várias vezes sobre o seu percurso profissional: iniciou a sua carreira militar nos Rangers, passou pelos Fuzileiros e esteve na GNR durante mais de uma década. Há três anos, o concorrente decidiu rescindir contrato. «Ele saiu porque não se identificava. Hoje em dia, a tropa já quase não é tropa. Antes era camaradagem, hoje em dia muita gente vai para lá a pensar que aquilo é um jardim», justificou Vítor, garantindo que o amigo nunca esteve envolvidos em episódios mais violentos: «Nunca disparou. Sempre tentou apaziguar as situações».

Depois de se despedir da vida militar, Luís trabalhou como personal trainer, como nadador salvador e, antes de entrar no Big Brother, trabalhava nas obras com um amigo, em São Martinho do Porto, trabalho de que se orgulha muito. Atualmente, Luís está solteiro, mas tem uma filha, Constança, de 13 anos, fruto de um relacionamento que terminou, mas que, segundo Vítor, continua a mexer com o concorrente do Big Brother. «Ele sofreu com a separação. Ele gosta muito dela, ainda hoje. É verdade que ele não se sabe exprimir bem, mas quando o conhecerem, trocam de opinião», terminou.