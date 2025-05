Limites ultrapassados! Nuno Brito passa-se com acusações de Luís Gonçalves e berra: «Não tenho respeito por escumalha como tu!»

Os ânimos exaltaram-se esta manhã na casa do Big Brother! Luís Gonçalves e Nuno Brito protagonizaram uma das discussões mais intensas desta edição do reality show da TVI. Tudo começou com um desentendimento relacionado com as tarefas domésticas, mas rapidamente a conversa tomou proporções explosivas, com acusações graves, insultos e gritaria.

A tensão acumulada entre os dois concorrentes rebentou na cozinha, perante o olhar dos restantes colegas. Luís, visivelmente irritado, atirou: «Deus queira que tu saias amanhã! Não fazes nada cá dentro (...) andas aí a maltratar as pessoas, a diminuí-las. Depois vem para aqui fazer-se de vítima». Estas acusações estão relacionadas ao desacato que aconteceu ontem entre os dois concorrentes, em que Nuno e Luís se passaram um com o outro, depois de algumas insinuações do ex-fuzileiro sobre a mãe de Nuno .

Em resposta, Nuno Brito perdeu a calma e subiu o tom de voz, acusando Luís de atitudes agressivas com outras concorrentes: «Já quiseste ir para cima de uma mulher! Quase lhe batias! Não respeitas as mulheres (...) foste para cima da Carina, da Solange... Quase que batias na Carolina!»

A discussão rapidamente atingiu um ponto sem retorno, com Nuno Brito a gritar: «Não tenho respeito por escumalha como tu!»

Este confronto vem agravar ainda mais a tensão dentro da casa do Big Brother, numa altura em que os concorrentes estão cada vez mais pressionados e emocionalmente desgastados.

