Novo comentário polémico de Nuno Brito leva Luís Gonçalves ao limite: «És um boneco. Nem és homem para...»

Big Brother: Discussão explosiva entre Nuno Brito e Luís Gonçalves aquece ambiente na casa

O ambiente na casa do Big Brother voltou a ferver esta semana, protagonizado por dois dos concorrentes mais mediáticos da edição — Luís Gonçalves e Nuno Brito. Após a extenuante prova dos botões, que colocou à prova a resistência física e emocional dos concorrentes, um comentário provocador de Nuno, membro da equipa vencedora, acabou por incendiar os ânimos e reacender tensões antigas.

Tudo começou com uma farpa lançada por Nuno à concorrente Solange Tavares e à sua equipa, numa provocação que não passou despercebida pelos restantes moradores da casa. A frase, que muitos interpretaram como desnecessária e provocadora, gerou um mal-estar imediato. Contudo, foi quando o foco se virou para Luís que a situação rapidamente escalou.

«Vocês são melhores no físico, porque de cabeça...», foi esta a afirmação de Nuno que gerou caos na casa.

Visivelmente incomodado, Luís não hesitou em reagir, acusando Nuno de estar a dramatizar uma lesão para evitar o esforço exigido pela prova semanal. “Dom do milagre”, atirou Luís com sarcasmo, numa referência ao que considerou ser uma súbita recuperação oportunista de Nuno: «O Nuno tem o dom do milagre. Ele faz milagres. O Nuno coxeia mas chega à passadeira, anda e começa a correr. O dom do milagre!», berrou o militar.

A resposta não tardou. Sem rodeios, Nuno ripostou com dureza: «És um boneco (...) Nem és homem para falar comigo», disparou, elevando ainda mais a temperatura da discussão. A troca de acusações tornou-se rapidamente o centro das atenções na casa.

«És um boneco teatral (...) Diz que não temos cabeça. Andas coxo e depois andas bom», acrescentou Luís Gonçalves.

Entre berros e acusações, a casa mergulhou num verdadeiro clima de tensão. Vários concorrentes tentaram intervir para dar as suas opiniões, como Renata, que referiu ter sentido que foi 'chamada de burra', face à frase proferida por Nuno relativamente à equipa perdedora, chefiada pela ex-concorrente do Secret Story 8. Alguns colegas olharam incrédulos, enquanto outros abanavam a cabeça, cansados da constante rivalidade entre os dois.

A casa mais vigiada do país está cada vez mais dividida — e o público não tira os olhos do ecrã. Bruno Savate interveio na discussão, aquando o momento em que Nuno Brito colocou em causa do curso de personal trainer de Luís Gonçalves, questionando inúmeras vezes onde é que o concorrente estudou.

«Tu para elevares a tua pessoa, tu rebaixas os outros (...) Estás a pôr em causa onde é que eu tirei o curso para desvalorizar os outros e para elevares o teu ego», respondeu o militar às acusações.