Novos melhores amigos? Luís Gonçalves e Nuno Brito estão cada vez mais próximos... e até já trocam conselhos «para a vida»

A vida dá voltas e as vidas de Nuno Brito e Luís Gonçalves deram uma volta de 160º. Os concorrentes do Big Brother, que foram, até agora, os principais antagonistas da casa, foram 'obrigados' a passarem mais tempo juntos devido a uma sanção do soberano e, desde então, têm estado cada vez mais próximos.

Na manhã desta quinta-feira, 29 de maio, o personal trainer e o ex-fuzileiro tiveram uma conversa franca, e até profunda, sobre a relação de ambos. «Eu não deixo nada por dizer, seja de manhã, seja de madrugada, seja quando for. Têm de levar com a cena. Se querem andar com provocações e ofensas baratas, têm de levar com o baralho todo. Têm de levar com tudo e não posso deixar nada por dizer. Percebes?», começou por desabafar Luís. «Há muita malta que sai daqui, chegam lá fora são crucificados, as coisas aqui não ficam esclarecidas e andam com aquelas ideias... por isso é que eu, enquanto aqui estiver, não deixo nada por dizer», acrescentou.

Atento, Nuno Brito sublinhou o que foi dito pelo colega e prosseguiu: «É o que faz sentido. Disseste agora uma cena que é a mais pura das verdades». «Estou aqui a falar contigo, a ser honesto, e ainda estou a dar dicas para a tua vida. Estou a dar-te aqui dicas de ouro», brincou Luís, deixando o colega a rir à gargalhada.

«Eu digo-te uma coisa, mesmo que eu me chateasse contigo, o que tivemos a falar até aqui, eu não ia atirar à cara. Nada», garantiu o personal trainer, de 37 anos, que confessa ainda sentir que se identifica com a postura do ex-fuzileiro, de 41, em certas situações. «O que é que eu disse ontem? A conversa que a gente teve morre connosco. Mesmo que eu veja alguma coisa que tu faças que eu ache que não seja correta, não te vou mandar à cara nada do que me disseste», adiantou Luís

«Sabes uma coisa que te digo? Isto que se passou, desta t-shirt, já nos vai pôr à prova se realmente somos o que dizemos ou não. Chega o dia em que vamos ter de provar aquilo que andámos a dizer...», garantiu Nuno Brito.

«Mas tenta usar a cabeça que é para depois não haver contradições. Que é para um gajo não te poder apontar nada. Estou a ser teu amigo, estou a ser honesto contigo. Mais honestas do que as conversas que temos tido, não há. Aquelas discussões que tivemos, não vai voltar a haver», completou Luís.

Gargalhadas e boa-disposição: Luís e Nuno cada vez mais amigos

Durante a tarde, Luís Gonçalves e Nuno Brito voltaram a protagonizar um momento de grande cumplicidade no jardim do Big Brother.

Os dois falavam sobre questões da casa e recordaram o momento em que Carolina Braga disse que Luís cheirava mal e o ex- fuzileiro, em pleno direto, colocou desodorizante. Os concorrentes riram-se à gargalhada. «Aquilo viralizou», adiantou Nuno.

Na mesma conversa, Nuno Brito assumiu que vai tentar levar o tempo que lhes resta dentro da casa com leveza e tranquilidade. Os dois acabaram por lamentar a saída de Igor Rodríguez, que animava a casa. No entanto, os dois não perderam tempo em lamúrias e, ao comentar os últimos acontecimentos do Big Brother, não contiveram as gargalhadas.

«Sinto que esta cena da camisola deu para reparar que não vale a pena desgastarmo-nos com isto, havia bastantes mal-entendidos», adiantou Nuno. «Foi positivo, mesmo para a nossa vida lá fora», garantiu Luís.