Nuno Brito e Luís Gonçalves em choque frontal: «(...) Já tinha saltado para cima de ti»

Discussão ao rubro! Nuno Brito defende Manuel Rodrigues e faz acusações tensas a Luís Gonçalves.

Clima tenso na casa: Luís Gonçalves é acusado de ser “intimidador” e “perigoso” pelos colegas. E até é imitado na postura!

Jogo ou provocação? Manuel acusa Luís de fazer “jogo sujo” e a casa entra em ebulição após manhã de confronto.

Todos sabemos que a casa do Big Brother está ao rubro! Já não é a primeira nem a segunda discussão acesa entre estes dois concorrentes. Nuno Brito acusa Luís Gonçalves e defende Manuel Rodrigues em manhã de tensão máxima. A tensão voltou a instalar-se na casa do Big Brother. Após uma manhã marcada por intensos confrontos, os ânimos estão mais exaltados do que nunca.

O ambiente na casa mais vigiada do país aqueceu e os protagonistas foram, mais uma vez, Luís Gonçalves e Manuel Rodrigues. O que parecia ser mais uma troca de palavras azedas rapidamente escalou para uma discussão acesa, com Nuno Brito a entrar em cena e a incendiar ainda mais o clima.

Durante o confronto, Nuno Brito tomou as dores de Manuel e apontou diretamente a Luís Gonçalves: «Se ele não estivesse a ser filmado, já tinha partido para cima de ti», atirou Nuno, em tom de crítica.

A discussão não ficou por aqui. Manuel Rodrigues acusou Luís de ser «perigoso» e «intimidador», enquanto continuava a provocá-lo verbalmente. Nuno, por sua vez, imitou a postura física de Luís, numa tentativa de provar que o concorrente usa o corpo para intimidar os colegas durante os conflitos: «Isto é jogo sujo» acusou ainda Manuel, referindo-se ao comportamento de Luís no decorrer das últimas semanas.

Relembre-se da discussão desta manhã:

Veja também:

Gritos e Confrontos no Big Brother: Manuel Rodrigues assume o Papel de Protagonista? - Big Brother - TVI

As imagens mais surpreendentes do confronto aceso entre Luís Gonçalves e Manuel Rodrigues, e a reação inédita dos concorrentes - Big Brother - TVI