Primeiro salvo e agora alvo? Nuno Brito alerta jogo de Luís Gonçalves

Nuno Brito acredita ter desvendado a estratégia de Luís Gonçalves : “Precisa da atenção de todos à volta”.

Conversas públicas em vez de frente a frente : Nuno acusa Luís de evitar o confronto direto.

“Tudo o que ele diz são tangas”: Nuno não poupa críticas e promete expor o jogo do rival dentro da casa.

No Big Brother, os ânimos voltaram a aquecer com Nuno Brito de 37 anos, a afirmar que já percebeu a estratégia de Luís Gonçalves de 41 anos dentro da casa. Durante uma conversa no exterior com Manuel Rodrigues, o concorrente revelou a sua teoria: «Ele precisa da atenção das pessoas à volta».

Nuno acusou Luís de evitar conversas diretas e de preferir discursos públicos: «É incapaz de falar cara a cara (...) Atiro-lhe tudo, todas as tangas que ele anda para aí a dizer, ele sabe que não tem fundamento».

Parece que a salvação de Luís Gonçalves na noite de 6 de março, está a provocar ondas dentro da casa. O momento em que o concorrente foi o primeiro a ser salvo das nomeações deixou muitos dos colegas em alerta, alimentando dúvidas, suspeitas e novas dinâmicas de jogo.

Alguns concorrentes, como Lisa Schincariol e Nuno Brito, começaram a questionar a popularidade de Luís Gonçalves cá fora e a interpretar essa salvação como um possível sinal de força ou apoio externo.

