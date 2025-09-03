Nuno Brito está apaixonado. O ex-concorrente do Big Brother 2025 confirmou, em declarações à Selfie, que tem uma nova namorada. Contudo, não revelou qual é a identidade da mulher que lhe roubou o coração.

As suspeitas começaram depois de Nuno Brito partilhar nas redes sociais uma fotografia na qual aparece agarrado e cúmplice de uma mulher mistério.

«É alguém que apareceu na minha vida, que me tem acompanhado incondicionalmente... Partilhamos um carinho enorme um pelo outro e temos passado momentos incríveis juntos. A nossa relação está cada vez melhor e estamos, a cada dia que passa, mais unidos», declarou, à Selfie.

Nuno Brito apresenta nova namorada e não é Adrielle Peixoto

Nuno Brito, conhecido por ter participado no Big Brother 2025, teve um acidente de viação. O ex-concorrente passou por um momento de grande perigo após o rebentamento violento de um pneu, situação que exigiu uma reação rápida para evitar uma possível tragédia.

Em exclusivo à TV 7 Dias, Nuno explicou como tudo aconteceu: «Eu, antes de entrar na autoestrada, apanhei um buraco. Foi um estrondo grande, mas na altura parecia que nada tinha acontecido. Só senti o volante a tremer um pouco e pensei: ‘Se calhar, por causa do buraco, deve ter feito alguma coisa à jante. Quando parar ali na bomba vejo o que é que se passa».

Felizmente, Nuno B