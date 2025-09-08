Nuno Brito revela finalmente a identidade da nova namorada: veja a foto apaixonada

Nuno Brito está novamente apaixonado e mostrou, pela primeira vez, o rosto da namorada nas redes sociais. Este domingo, 7 de setembro, o ex-concorrente do Big Brother 2025 partilhou uma fotografia cúmplice com a sua cara-metade, em que esta surge a dar-lhe um beijo no rosto.

A foto, partilhada nos stories, tem como som de fundo uma música que se chama I Need You (Preciso de Ti, em português).

Pode ver aqui a fotografia em questão:

Na semana passada, Nuno Brito confessou, em declarações à Selfie, que estava novamente apaixonado, depois de o seu relacionamento com Lisa Schincariol não ter resultado dentro do Big Brother 2025.

«É alguém que apareceu na minha vida, que me tem acompanhado incondicionalmente... Partilhamos um carinho enorme um pelo outro e temos passado momentos incríveis juntos. A nossa relação está cada vez melhor e estamos, a cada dia que passa, mais unidos», disse.

As suspeitas começaram depois de Nuno Brito partilhar nas redes sociais uma fotografia na qual aparece agarrado e cúmplice de uma mulher mistério. Pode ver aqui a imagem partilhada pelo personal trainer: