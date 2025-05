«Tu gostavas que o Savate...»: Luís Gonçalves e Nuno Brito como nunca os viu

Nuno Brito e Luís Gonçalves protagonizam mais uma acesa discussão no Big Brother, desta vez por causa de comparações com Bruno Savate.

O ambiente aqueceu rapidamente, com acusações de falsidade, imitação e provocações mútuas.

A tensão entre os dois concorrentes tem vindo a escalar, tornando-se num dos focos de conflito da casa no dia de hoje..

Hoje, dia 27 de maio de 2025, a tensão no Big Brother atingiu novos patamares com uma discussão acalorada entre Nuno Brito e Luís Gonçalves, centrada na alegada imitação do ex-concorrente e capitão Bruno Savate. O confronto verbal entre os dois concorrentes escalou rapidamente, com acusações mútuas, insultos e gritos.

Durante a troca de palavras, Nuno Brito acusou Luís Gonçalves de ser «uma imitação barata» do histórico concorrente Bruno Savate. Luís respondeu veementemente: «Eu não sou uma imitação barata de um concorrente». A discussão intensificou-se com Luís a gritar: «Queres parecer um bom samaritano!».

A situação agravou-se com Nuno Brito a chamar Luís de «Aldrabão, mentiroso», ao que Luís retorquiu: «Andas a fazer figuras ridículas (...) Andamento daqui para fora!» Nuno respondeu ainda mais irritado: «És muito ignorante (…) és como uma porta!» Luís provocou ainda mais e voltou a chamar o ex-concorrente à discussão: «Tu gostavas que o Savate te admirasse».

Mais tarde, Luís voltou a provocar Nuno durante a tarefa semanal: «Vai dar milho aos pombos!», ao que Nuno não tardou a responder, chamando-o de «pombinho». A discussão subiu de tom rapidamente, com os dois a trocarem farpas cada vez mais ofensivas: «Cresce e aparece!», gritou Nuno, deixando os colegas em silêncio absoluto. As provocações seguiram-se com insultos, acusações e um conflito de egos que incendiou o ambiente.

