A 'fúria' de Nuno Brito! Os confrontos desta manhã que instalaram o caos no Big Brother

Nuno Brito foi o protagonista dos confrontos mais intensos desta sexta-feira no Big Brother, envolvendo vários concorrentes.

Solange Tavares, Renata Reis e Carina Frias não hesitaram em criticar a atitude de Nuno, destacando o seu comportamento cansativo e estratégico.

A tensão atingiu o auge quando Nuno e Carina trocaram acusações fortes, prometendo-se mutuamente como principais opções para a nomeação.

Na manhã desta sexta-feira, dia 16 de janeiro de 2025, o ambiente aqueceu na casa do Big Brother durante uma dinâmica marcada por muita tensão. Solange Tavares, atual líder da casa, teve a difícil missão de avaliar o desempenho dos colegas e não hesitou em apontar o dedo a Luís Gonçalves e Nuno Brito. A concorrente considerou ambos como os principais «contras» do jogo acusando-os de desestabilizar o grupo e de «causarem o pior lado das pessoas».

Nuno Brito foi também chamado à conversa, e Solange acusou-o de se fazer passar por alguém que não é, afirmando que ele tem vindo a «encher o saco».

A discussão intensificou-se, envolvendo ainda Renata Reis, que acusou Nuno de ter «Síndrome de controlo» e de perder a cabeça quando a situação lhe foge do controlo, tornando-se «muito cansativo de lidar», com as pessoas a «começarem a fartar-se» da sua atitude.

A tensão aumentou pouco depois, quando Carina Frias e Nuno Brito trocaram acusações fortes. Carina classificou Nuno como inconveniente e estratégico, e deixou claro que não vai mudar de opinião por causa dos seus argumentos.

O tom de voz subiu e os dois protagonizaram um desentendimento intenso, que terminou com Carina a sair para o quarto, seguida por Nuno: «Vou-te nomear sempre». O concorrente afirmou que Carina é a sua primeira opção para sair da casa, uma opinião que a própria concorrente partilha.

