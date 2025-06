O inesperado aconteceu: Nuno Brito é confrontado por figura pública em direto. E o momento está viral

Nuno Brito no olho do furacão: as imagens das discussões acesas com Lisa Schincariol e Bruno Savate

Esta sexta-feira aconteceu um momento inesperado, que roubou todas as atenções e já está viral: Nuno Brito, ex-concorrente do Big Brother 2025, foi confrontado em direto no programa «Dois às 10» da TVI, por um conhecido escritor português, que não deixou nada por dizer.

«Estas coisas enervam-me, o Nuno dizer que não entende porque é que saiu, a gente podia explicar-lhe, tanta gente já explicou. Ele é casmurro, já saiu e ainda não entendeu porque é que saiu e nem sequer sabe quem é que vai ganhar. Vai ganhar o Luís, obviamente», disse Valter Hugo Mãe.

O escritor explicou o seu pensamento: «Porque o Luís o enerva a todos, eles saem todos enervados e é isso que a gente gosta. O Luís mantém aquela linha, não fez mal a ninguém e eles é que ficaram todos… há qualquer coisa no Luís que é intenso, mas é mais despido».

«E o Nuno é casmurro, não consegue perder. Não tem problema nenhum, é maravilhoso, as pessoas adoravam o Nuno. Mas quando vês o jogo e vês que uma pessoa não sabe perder, vês uma, duas, três vezes e deixas de empatizar. É preciso saber dar o lugar ao outro, saber entender que o outro tem uma virtude qualquer», esclareceu.

