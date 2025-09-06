Nuno Eiró transforma pátio de casa e mostra o antes e depois: «Cansei-me de ser o infeliz proprietário de um matagal»

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!

Nuno Eiró decidiu fazer mudanças em casa e mostrou tudo aos seguidores. Esta sexta-feira, dia 5 de setembro, o apresentador do Big Brother Verão revelou no Instagram o "antes e depois" da transformação do pátio da sua casa.

«Queridos, mudei o pátio», escreveu Eiró, em tom divertido, na legenda do vídeo que partilhou na rede social.

«Basicamente, cansei-me de ser o infeliz proprietário de um matagal desenfreado», afirmou, com humor, durante a gravação, onde é possível ver o espaço renovado, mais funcional e convidativo. O apresentador acrescentou ainda: «Acrescentei um chapéu e um baloiço para desfrutar sem apanhar uma insolação».

A mudança agradou aos seguidores, que não tardaram a elogiar o novo visual do espaço exterior.

Recorde-se que Nuno Eiró é o anfitrião dos formatos "Última Hora" e "Diário", do Big Brother Verão, da TVI.

Veja a remodelação aqui: