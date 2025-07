O que aconteceu a Nuno Eiró e porque nunca mais apresentou os Diários do Big Brother Verão?

A ausência de Nuno Eiró nos diários do Big Brother Verão tem gerado curiosidade entre os telespectadores mais atentos da TVI. Afinal, o apresentador, habitual rosto do Diário do reality show, desapareceu subitamente dos ecrãs. Mas há uma explicação.

Longe dos estúdios, Nuno Eiró tem estado a aproveitar uns dias de descanso, bem longe de Portugal. O destino escolhido foi o Dubai, onde celebrou o seu 51.º aniversário, no passado dia 15 de julho, na companhia do namorado, Paulo Oliveira, e de alguns amigos próximos. Através das redes sociais, o comunicador tem partilhado alguns registos da viagem, com paisagens exóticas e muitos sorrisos.

Rapidamente, os comentários multiplicaram-se: «Giros e bem-dispostos», pode ler-se, enquanto outros desejam «continuação de bons momentos e boas férias».

Para já, continua por confirmar a data de regresso de Nuno Eiró ao Big Brother Verão.

Veja a publicação aqui: