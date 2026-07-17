O presente de aniversário mais original que vai ver! Nuno Eiró é surpreendido pelo namorado: «Levaste-me até às estrelas»
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Nuno Eiró e o namorado Paulo Veiga de Oliveira
Feliz e apaixonado: As melhores imagens de Nuno Eiró junto do namorado Paulo Oliveira
Nuno Eiró completou 52 anos no passado dia 15 de julho e recebeu um presente muito especial do namorado, Paulo Veiga de Oliveira. O apresentador partilhou agora algumas imagens do dia e revelou o gesto original que o levou literalmente «até às estrelas».
Nuno Eiró celebrou o 52.º aniversário no passado dia 15 de julho de 2026 e recebeu um presente muito especial e original do namorado, Paulo Veiga de Oliveira.
O apresentador dos Diários Secret Story e do Big Brother Verão partilhou agora algumas fotografias do dia nas redes sociais e, numa delas, surpreendeu os seguidores ao revelar o presente oferecido pelo companheiro: uma estrela registada com o seu próprio nome, através da plataforma Star-Naming.
«Nada me faria mais sentido do que entrar neste meu novo ano, novo ciclo do que assim… contigo (...) quase literalmente me levaste até às estrelas e que mais uma vez me provaste que estou certíssimo ao continuar a escolher estar ao teu lado todos os dias», escreveu Nuno Eiró na legenda da publicação.
O apresentador aproveitou ainda para agradecer o carinho dos amigos e das pessoas que fazem parte da sua vida. «E com o afeto dos meus mais próximos, os que já estiveram mais próximos mas continuam presentes, os de várias vidas e até de quem não conheço pessoalmente. Obrigado», acrescentou.
«Vou continuar a seguir os meus instintos», rematou Nuno Eiró.