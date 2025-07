«Notícia de última hora»: Novo concorrente a caminho da casa do Big Brother Verão

Há um novo concorrente a caminho da casa do Big Brother Verão. A novidade foi avançada por Nuno Eiró no programa «Última Hora».

«Hoje começamos o programa com uma notícia de última hora, ou não fosse o nosso programa chamar-se «Última Hora», começou por referir o apresentador.

Nuno Eiró foi depois direto ao assunto: «Esta noite um novo concorrente vai entrar na casa. Quem será? Vai ter que ficar para ver na nossa companhia e descobrir tudo», sublinhou.

Recorde os concorrentes iniciais e as entradas mais recentes:

LUÍZA ABREU- Bailarina Profissional

Luiza Abreu, 33 anos, irmã da conhecida Luciana Abreu, prepara-se para entrar no Big Brother Verão e trocar o mar alto pelas câmaras da casa mais vigiada do país.

Com uma carreira sólida a bordo de navios de cruzeiro, onde trabalha há cerca de oito anos, Luiza está habituada a viver rodeada de pessoas, culturas e desafios intensos. “Trabalho cerca de meio ano a oito meses a bordo, e vi neste convite inusitado a oportunidade perfeita para fixar-me por terra durante mais algum tempo e, claro, para me dar a conhecer ao público português", confessa.

Garante que entra com expectativas altas e vê o reality show como uma experiência transformadora. Ainda assim, não esconde o seu maior receio: “Tenho medo de não ser bem compreendida”, algo natural para quem sempre viveu fora dos holofotes, mas traz agora consigo uma enorme vontade de mostrar quem realmente é.

Determinada, Luiza Abreu promete ser uma das grandes surpresas desta edição e garante que continuará a reger-se pelo seu lema “Fazer o bem, que o bom vem”.

MANUEL MELO | ATOR E APRESENTADOR (já expulso)

Nascido em Lisboa, cresceu entre Queluz, Monte Abraão, Cacém e, nos últimos anos, em Peniche. Teve uma infância que descreve como privilegiada e uma juventude passada entre amigos, bola, guitarra e muitas das "parvoíces normais de um miúdo", um espírito jovem que ainda hoje o define.

Conhecido pela sua energia contagiante e autenticidade, Manuel Melo é uma das figuras mais acarinhadas da televisão portuguesa. Depois de um percurso sólido como ator e apresentador, Manuel prepara-se para entrar no Big Brother Verão, onde promete ser exatamente quem é, sem filtros, sem máscaras.

Manuel entra no programa com o foco na diversão e com pouca paciência para dramas. Assume-se como alguém direto e transparente e não esconde o que o incomoda nas pessoas: a falta de assertividade.

CATARINA MIRANDA | Apresentadora |Ex-concorrente Big Brother 2024 e Dilema

Catarina Miranda, 26 anos, está de volta à casa que a viu nascer para o estrelato e desta vez, com ainda mais garra. Depois de uma passagem arrebatadora pelo Big Brother 2024 e O Dilema, Catarina regressa como concorrente do Big Brother Verão com uma certeza e convicção: “À terceira é de vez.”

Natural de Almeirim, Catarina Miranda conquistou o público com a sua personalidade frontal e sem filtros. A sua passagem pelo formato foi tudo menos indiferente, gerou emoções fortes, debate público constante e uma legião de fãs que continua a acompanhá-la todos os dias.

A sua maior conquista, como faz questão de sublinhar, foi ter batalhado incansavelmente para entrar na televisão. Hoje, é uma das caras mais marcantes da nova geração de reality shows portugueses.

Catarina Miranda não entra numa casa para ser mais uma. Promete vir com a intensidade de sempre e espera “a loucura total”.

DANIELA VENTURA | EX-CONCORRENTE BIG BROTHER 2024 E DILEMA (expulsa pelo Big Brother)

Daniela Ventura, 25 anos, nasceu em Luanda, Angola e aos 16 anos, mudou-se para Portugal. Aos 18, partiu para Londres para estudar artes performativas, alimentando desde cedo o sonho de se tornar atriz. Em 2022, converteu-se ao Islamismo, uma decisão que descreve como transformadora e essencial para o seu equilíbrio espiritual e pessoal.

Com uma presença forte e ideias firmes, Daniela terá entrado no Big Brother - onde foi finalista – para desafiar estereótipos em relação à mulher muçulmana. Destacou-se n’O Dilema, onde voltou a mostrar o seu espírito aguerrido e sem filtros.

Agora, em 2025, Daniela Ventura regressa ao ecrã como concorrente do Big Brother Verão e promete voltar a marcar a diferença, gerar reflexão e, quem sabe, conquistar finalmente o título de vencedora.

KINA (JOAQUINA BRANCO) | ESTILISTA

Aos 63 anos, Kina, nome pelo qual Joaquina Branco é carinhosamente reconhecida pelo público, é uma mulher de fibra, talento e autenticidade. Natural de Beja, rumou à Grande Lisboa ainda na infância, onde cresceu e vive atualmente. Com um percurso de vida marcado por superações e conquistas, Kina construiu um nome respeitado no panorama nacional da moda, sendo ainda hoje reconhecida como uma das melhores estilistas do país.

Mas a sua força vai muito além do universo da moda. Comunicadora nata, mulher de emoções à flor da pele e dona de um sentido de justiça inabalável, Kina assume ainda destacar-se pela sua frontalidade, sensibilidade e genuinidade.

Aceitou o convite de entrar no Big Brother Verão, pois adora desafios e define-se como uma vencedora. Espera que seja uma experiência positiva e promete dar o melhor de si. Incomoda-a o julgamento dos outros, mas vai sem medo algum… pois, como diz, “o medo é o inimigo do sucesso”.

VIRIATO QUINTELA | ATOR E APRESENTADOR

Ator, apresentador e comunicador nato, Viriato Quintela de 45 anos, é um dos nomes que promete surpreender os portugueses na nova edição do Big Brother Verão.

Nascido em Caracas, na Venezuela, e criado em Vila Nova de Tazem, no concelho de Gouveia, Viriato fala com gratidão da sua infância e juventude, que descreve como maravilhosas.

Viriato é conhecido por papéis marcantes em produções nacionais e também pela sua incursão recente no mundo dos podcasts com “Oh Filhos, Calem-se!”,

Quanto aos medos ao entrar num reality show e o que o pode vir a irritar, Viriato reconhece que o maior desafio será, provavelmente, a convivência com pessoas conflituosas, que discutem só pelo prazer de discutir. Garante que evita conflitos até ao limite, mas gerir tensões num espaço fechado com pessoas de ideias muito diferentes será, sem dúvida, uma prova de fogo.

Ana Catharina | Ex-concorrente do Big Brother 2020 e Duplo Impacto (já expulsa)

Ana Catharina não passou despercebida na casa do Big Brother 2020. A luso-brasileira de 34 anos, destacou-se como uma das vozes mais autênticas e ativistas do programa. Feminista, espiritual e empática, dividiu opiniões, mas conquistou o público e o 5º lugar, na final.

Com uma forte ligação ao yoga, à meditação e à alimentação consciente, Ana Catharina foi muito além do entretenimento: trouxe temas como o respeito pelos animais, a ecologia e o autoconhecimento para o centro da conversa mediática.

Assume-se como uma pessoa autêntica, com um humor irónico e uma mulher de mil ofícios: atriz, produtora de eventos, professora de yoga, massoterapeuta, influencer, modelo, entre tantas outras experiências profissionais.

Diz que entra neste Big Brother Verão com uma única expectativa e objetivo: ganhar!

MARTA CRUZ | Ex-concorrente “A Quinta”, modelo (já expulsa)

Marta Cruz cresceu no seio de uma família ligada à televisão, mas soube, desde cedo, afirmar-se pelo seu próprio mérito. Com uma carreira que passou pela moda, televisão e comunicação, Marta conquistou o público português.

Em 2015, surpreendeu o país ao aceitar entrar n’A Quinta. Agora, aos 40 anos, prepara-se para um novo desafio, com o mesmo espírito irreverente, mas com outra bagagem emocional: "Sou um caos com ordem", é como se define no seu questionário.

Depois de anos afastada do mediatismo por escolha própria, Marta aceitou o convite para o Big Brother Verão pois diz querer agitar a sua vida e acredita que este será um bom desafio. Este regresso à televisão representa não só um salto de fé, mas uma nova fase onde o foco é a reconexão com o público, reinvenção pessoal e, quem sabe, a vitória.

ANDRÉ FILIPE | EX-CONCORRENTE BIG BROTHER – A REVOLUÇÃO (2020) (Desistiu)

André Filipe está de volta à casa mais vigiada do país, agora no Big Brother de Verão. Depois de marcar de forma inesquecível o Big Brother – A Revolução em 2020, André Filipe regressa ao reality show que o catapultou para a ribalta. Com uma personalidade irreverente e muitas vezes polémica, o ex-concorrente promete, mais uma vez, não passar despercebido.

Natural do Barreiro, André Filipe tornou-se uma figura viral pela sua visão muito própria do mundo, as frases icónicas e momentos inesperados que dividiram opiniões dentro e fora da casa.

Agora, promete surpreender no Big Brother de Verão e leva na bagagem a experiência do passado, mas também uma vontade renovada de mostrar ao público quem é verdadeiramente, para lá das câmaras e das manchetes.

Afirma, convicto, que aceitou o convite porque vai vencer o programa. Entre misticismo, meditação e momentos imprevisíveis, uma coisa é certa: com André Filipe, o jogo não será aborrecido.

BRUNA | CANTORA

Aos 46 anos, Bruna é cantora e empreendedora. Desde muito jovem encontrou na música um refúgio e uma paixão, que a acompanhou nas etapas mais duras da sua vida. Com a dupla “Bruna & Liliana”, conquistou um Disco de Ouro e centenas de concertos por todo o país, mas segue agora em nome próprio, apostando numa carreira a solo.

Apesar de reconhecida por colegas e profissionais do meio artístico, Bruna procura afirmar-se junto do grande público. Conta com dois temas “Nunca é Tarde” e “Tudo ou Nada” e funde sonoridades da música popular portuguesa com influências afro-latinas, baladas e ritmos de kizomba.

Bruna aceitou o desafio do Big Brother Verão com o objetivo claro de dar a conhecer não só a sua personalidade genuína, como também a sua música e o seu talento. Assume esta oportunidade como um reencontro com o público português.

SALVADOR CRISBALL | MODELO, MISTER AFRICA (já expulso)

Salvador Crisball, 24 anos, é uma figura marcante no mundo da moda e define-se como “O Escolhido”, alguém que acredita que a sua missão vai muito além da beleza ou da fama. É essa convicção que o leva agora a abraçar um novo desafio: o Big Brother Verão, onde promete conquistar o público português com a sua “humildade e simpatia”.

Nascido no norte de Angola, província do Zaire, Crisball confessa que não teve uma infância fácil. Assume mesmo que se pudesse voltar atrás no tempo, mudaria apenas essa fase da vida.

Hoje, tem 2 metros de presença e um carisma natural que o tornou reconhecido em passarelles internacionais, onde provou o seu valor ao conquistar o 4º lugar no Mister World 2024 e o título de Mister Africa. Agora, entra na casa mais vigiada do país com um novo objetivo: “provar que tudo é possível quando se tem força, fé, foco, meta e dedicação”. E com expectativas elevadas, admite mesmo que a sua meta é vencer o programa.

JÉSSICA VIEIRA | Ex-concorrente do Secret Story 8

Jéssica Vieira, de 29 anos, nasceu em Lisboa, mas cresceu em Matosinhos.

Tornou-se conhecida do grande público ao entrar no Secret Story, com o segredo “Vivi em 14 casas diferentes durante a adolescência", e rapidamente conquistou seguidores pelo seu estilo descomplicado, sentido de humor e autenticidade. A sua passagem pelo programa revelou uma mulher determinada, resiliente e com grande capacidade de adaptação. Foi ainda tema de destaque ao formar casal com Afonso Leitão, o que envolveu um pedido oficial de namoro dentro da Casa. Mas a relação não se manteve cá fora e terá terminado há poucos meses.

Agora quer entrar no Big Brother Verão, pois sente que ficou muito por dizer e fazer. Pretende ser mais opinativa e mais aguerrida, e dar menos espaço às amizades e ao amor. Entra com expectativas altas e, claro, vontade de ganhar.

Afonso Leitão | Ex-concorrente do Secret Story 8 e Desafio Final

Afonso Leitão tem 24 anos, nasceu e cresceu nos Olivais, em Lisboa, onde viveu até aos oito anos na casa dos avós maternos. Em jovem, fez ballet no conservatório, e levou esse segredo para o Secret Story 8. Já em adulto, dedicou-se à vida militar, onde esteve nos paraquedistas durante 4 anos e cumpriu uma missão de quase sete meses em África.

Com uma personalidade vibrante e uma presença inconfundível, Afonso Leitão destacou-se como um dos rostos mais carismáticos do Secret Story 8, onde rapidamente conquistou o público com a sua frontalidade, sentido de humor e irreverência.

Assume-se como competitivo, determinado e frontal, características que levará certamente consigo ao entrar neste Big Brother Verão.

Fábio Paim | Antigo jogador de futebol

Fábio Paim tem 36 anos, nasceu em Cascais e cresceu no Bairro de Alcoitão. Desde muito novo, a sua vida foi marcada pelo futebol, entrou para a Academia do Sporting com apenas 8 anos e viveu lá até aos 18. A sua infância e juventude foram, assim, vividas com rigor, algum sacrifício e total dedicação ao desporto.

Paim chegou mesmo a ser apontado como uma das maiores promessas do futebol português. A fama chegou cedo, os holofotes também, mas nem tudo correu como esperado. Agora, mais maduro e consciente dos erros do passado, quer abrir um novo capítulo, desta vez, em frente às câmaras.

A estreia no Big Brother Verão é a realização de um sonho antigo. Fábio Paim assume-se como um verdadeiro fã do formato e diz que não hesitou em aceitar o convite, por considerar que esta será uma experiência única e inesquecível, onde pretende divertir-se, entreter os colegas e o público.

O ex jogador de futebol, define-se como uma “loucura sem limite”. Considera que a sua maior qualidade é ser extrovertido e um bom amigo, mas também reconhece que a sua ingenuidade, por vezes, o faz ser alvo de aproveitamento por parte de outras pessoas.

Com uma história de vida com altos e baixos, Fábio Paim promete marcar esta edição. A sua jornada dentro da casa está prestes a começar e, certamente, não passará despercebida.

Bruno de Carvalho | Ex-presidente do SCP, empresário e DJ

Aos 53 anos e depois de uma participação que deu muito que falar, Bruno de Carvalho regressa ao Big Brother e promete agitar (ainda mais) a casa. Conhecido pela sua frontalidade, ironia, personalidade irreverente e um passado marcado pelo mediatismo, Bruno não passa despercebido.

Foi presidente do Sporting Clube de Portugal entre 2013 e 2018, e desde então, manteve-se sob os holofotes, tanto pela sua vida pessoal como pelas suas intervenções públicas.

Na sua primeira passagem pela casa, em 2022, Bruno surpreendeu o público com um lado mais emocional e vulnerável, mostrando que por trás da imagem dura também existe um homem sensível.

Bruno de Carvalho entra neste Big Brother Verão com a promessa de “divertir e divertir-se”, sem medos e pronto para tudo. Amado por uns, criticado por outros, uma coisa é certa: tem tudo para ser, mais uma vez, um dos protagonistas da casa.

Ana Duarte - cantora

Ana Duarte, cantora de 38 anos e rosto bem conhecido do público português, é uma das concorrentes da nova edição do Big Brother Verão. Com uma voz marcante e uma personalidade irreverente, Ana promete dar que falar dentro e fora da casa mais vigiada do país.

A artista, que se destacou desde a infância em diversos programas musicais — vencendo todos em que participou —, volta agora a estar debaixo dos holofotes, não só pela sua entrada no reality show da TVI, mas também pelas imagens arrojadas que tem partilhado nas redes sociais. Em biquíni, a exibir curvas de fazer inveja, Ana Duarte tem arrancado suspiros e muitos elogios dos seguidores, que não poupam nos comentários: “Bomba!”, “Rainha do verão!” e “A tua entrada no Big Brother promete!” são apenas alguns dos exemplos.

A cantora viveu uma carreira promissora, interrompida por uma decisão difícil: deixou a música por amor. “Ainda pesa”, confessou recentemente, admitindo que sente ter nascido para cantar. No entanto, agora vê no Big Brother Verão uma oportunidade de recomeço e de se mostrar de forma mais autêntica. “Vou sem expectativas, quero ser surpreendida pela positiva”, afirmou antes da estreia.