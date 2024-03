Gonçalo, filho mais velho de Nuno Graciano à conversa com Goucha: «Estamos vivos até as pessoas se lembrarem de nós... e eu quero que as pessoas se lembrem»

Gonçalo Graciano, filho mais velho de Nuno Graciano, deu hoje, dia 22 de março, a primeira entrevista após o falecimento do pai. De relembrar que Nuno Graciano faleceu no dia 7 de dezembro de 2023, vítima de um ataque cardíaco. Gonçalo esteve à conversa com Manuel Luís Goucha onde celebraram e relembraram a vida do apresentador português.

Manuel Luís Goucha e Gonçalo Graciano falam sobre o negócio de Nuno Graciano, 'Tio Careca' e sobre como o apresentador se sentia com este projeto: «Primeiro ele estava um bocadinho preocupado com a ideia que nós íamos ter dele. E eu disse-lhe que isso era completamente ridículo. Eu quero ver o meu pai feliz, quer o meu pai esteja na televisão, quer o meu pai esteja a entregar queijos, não me faz confusão nenhuma, mas nenhuma mesmo, não estou a dizer isto… é a realidade».

Gonçalo admite que o pai tinha receio que os filhos sofressem: «Será que vão sofrer na escola? Vão ter pessoas a gozar?» O filho mais velho do apresentador revela que «na altura os sítios onde ele ia achavam que era para 'Os apanhados'. Porque as pessoas associavam-no aos apanhados e aparecia com uma carrinha com toneladas de queijo! A vender o seu queijo».

Gonçalo revela que vai continuar o negócio do pai: «Pelo menos eu e o meu irmão vamos continuar. Isso é certo, porque faz sentido. Eu acho que as pessoas têm sempre de arranjar uma forma de manter quem já cá não está vivo. Eu acho que nós estamos vivos até as pessoas se lembrarem de nós. E eu quero que as pessoas se lembrem. Quero que as pessoas se lembrem do meu pai como sendo um bom ser humano, porque era. Porque era uma pessoa que se preocupava com os outros, era uma pessoa simpaticíssima onde quer que fosse, era uma pessoa que eu sempre vi tratar toda a gente por igual, com valores familiares bons, uma pessoa disponível para trabalhar, isto só me parecem qualidades boas».

O filho mais velho de Nuno Graciano revela como foi crescer com um pai que é uma figura pública: «Teve mais momentos bons do que maus. É bom sair à rua com um pai e sentir que as pessoas gostam dele. Claro que há coisas menos boas, recordo-me de duas situações. Na altura fiquei intrigadíssimo. Fomos para o Algarve e uma revista tira uma fotografia ao pai e à Bárbara na praia e o título era ‘Nuno e Bárbara de férias sem filhos’. Eu estava lá, eu sei que estava. Isto a mim incomodava-me porque pensei que os outros iriam pensar: o Nuno foi de férias sem os filhos. Não era por mim».

Manuel Luis Goucha pergunta: 'Na perspetiva de filho como via o pai como profissional? Porque ele fez vários registos desde concursos a apanhados a programas do day time...'. Gonçalo respondeu: «Eu achava-o mesmo bom. Eu acho que ele era um bom profissional. Eu acho que ele fazia o que gostava».

À pergunta 'Ele cai numa tristeza profunda quando deixa de fazer televisão. Como é que um filho lida com isso?', Gonçalo esclarece: «Ele partilhava comigo essa tristeza. Tentei compreender o porquê. O problema é que ele gostava mesmo de fazer isto porque foi a única coisa que fez a vida toda. Começou novíssimo. Ele não entendeu o que aconteceu, ele dizia-me: Porque eu acho que sou, e como acho que sou bom enerva-me».