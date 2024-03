Gonçalo Graciano recorda vida do pai, Nuno Graciano: «Ele partilhava comigo essa tristeza»

Gonçalo Graciano, filho mais velho de Nuno Graciano, deu hoje, dia 22 de março, a primeira entrevista após o falecimento do pai. De relembrar que Nuno Graciano faleceu no dia 7 de dezembro de 2023, vítima de um ataque cardíaco.

Gonçalo esteve à conversa com Manuel Luís Goucha onde celebraram e relembraram a vida do apresentador português. O filho mais velho de Nuno Graciano revela como foi crescer com um pai que é uma figura pública: «Teve mais momentos bons do que maus. É bom sair à rua com um pai e sentir que as pessoas gostam dele. Claro que há coisas menos boas, recordo-me de duas situações. Na altura fiquei intrigadíssimo. Fomos para o Algarve e uma revista tira uma fotografia ao pai e à Bárbara na praia e o título era ‘Nuno e Bárbara de férias sem filhos’. Eu estava lá, eu sei que estava. Isto a mim incomodava-me porque pensei que os outros iriam pensar: o Nuno foi de férias sem os filhos. Não era por mim».

Manuel Luis Goucha pergunta: 'Na perspetiva de filho como via o pai como profissional? Porque ele fez vários registos desde concursos a apanhados a programas do day time...'. Gonçalo respondeu: «Eu achava-o mesmo bom. Eu acho que ele era um bom profissional. Eu acho que ele fazia o que gostava».

À pergunta 'Ele cai numa tristeza profunda quando deixa de fazer televisão. Como é que um filho lida com isso?', Gonçalo esclarece: «Ele partilhava comigo essa tristeza. Tentei compreender o porquê. O problema é que ele gostava mesmo de fazer isto porque foi a única coisa que fez a vida toda. Começou novíssimo. Ele não entendeu o que aconteceu, ele dizia-me: Porque eu acho que sou, e como acho que sou bom enerva-me».