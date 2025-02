Será este dia especial? Filho de Nuno Graciano partilha imagem inesquecível do pai, mas com detalhe único!

Filho de Nuno Graciano partilha algo especial: Publicação de Gonçalo Graciano levanta questões: o que simboliza este momento com o pai?

Uma imagem do passado, um gesto de saudade: o que está por trás da recordação de Gonçalo Graciano?

Na tarde desta quarta-feira, 13 de fevereiro, Gonçalo Graciano, filho mais velho de Nuno Graciano, partilhou nas suas redes sociais uma imagem única, uma lembrança do passado que deixou os seguidores a refletir sobre o impacto do apresentador na sua vida.

A foto, tirada diretamente do «baú», mostra um momento íntimo e especial entre pai e filho, e rapidamente cativou todos que acompanharam a sua história.

Gonçalo Graciano, sem explicar a razão exata para a partilha, pode estar a recordar o pai devido a algum simbolismo do dia ou, simplesmente, a expressar saudade.

A perda de Nuno Graciano, em dezembro de 2023, deixou uma marca profunda no país e especialmente na sua família. O empresário e comunicador nacional, que faleceu aos 54 anos, deixou quatro filhos: Gonçalo, Tomás, Matilde e Maria.

Apesar do luto, Gonçalo continuou a partilhar momentos que relembram a força de laços familiares. Nas redes sociais, demonstrou o quanto a figura do pai foi importante na sua vida, e esta partilha emociona especialmente quem acompanhou a trajetória de Nuno Graciano na televisão e no seu dia-a-dia.

Veja aqui a fotografia partilhada:

Recorde-se que em 2022, Nuno Graciano havia regressado aos ecrãs com a sua participação no «Big Brother Famosos«, mas foi em 2023 que o país se despediu dele, para sempre.