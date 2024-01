Nuno Homem de Sá tem novo amor com menos 27 anos. Saiba quem é e o que faz!

Nuno Homem de Sá, ex-concorrente do «Big Brother», tem um novo amor. Depois de Frederica Lima, com quem teve uma relação envolta em polémicas, o ator de 61 anos, está, novamente, apaixonado, mas desta vez, é por uma atriz.

Trata-se de Nádia Lopes, de 34 anos. O casal tem 27 anos de diferença, mas isso não parece ser um entrave para esta paixão recente, mas que já conta com muitas declarações públicas nas redes sociais, de ambas as partes, ainda que o ator seja mais contido do que a namorada.

A primeira vez que Nuno Homem de Sá partilhou uma fotografia com Nádia Lopes foi a 23 de dezembro de 2023, ainda que não tenha revelado logo ser a sua nova paixão. Escreveu apenas na legenda: «Uma das minhas atrizes favoritas e excelente companhia natalícia».

Contudo, Nádia acabou por denunciar a relação amorosa através de um comentário na mesma publicação: «A alma mais pura que conheço até hoje, quem tanto me ajudou e ajuda, meu lindo, dizer todos os dias não cansa o quanto me fazes feliz, o quanto me tratas bem , como uma princesa e ao mesmo tempo como uma velha amiga»», escreveu.

«Já nos conhecemos de outros lados e sabemos muito bem como evitar pessoas maldosas, infelizmente temos de passar pelo menos bom para podermos encontrar quem tire o melhor de nós, muito grata por isso, my x-mas present», acrescentou a atriz no mesmo comentário.

Depois disso, Nuno Homem de Sá partilhou novas fotografias com a namorada no Natal, mantendo-se sempre discreto nas legendas. Partilhou ainda um vídeo com Nádia Lopes, no qual deseja um bom ano 2024.

Já a atriz é menos contida nas palavras quando fala de Nuno Homem de Sá: «Felicidade é encontrar alguém que te entenda,que goste de ti tal como és,que nunca te proíba de fazer nada que ames», começou por escrever na legenda de uma publicação com ele.

«Que seja uma pessoa honesta, sempre com soluções para problemas e não problemas para as soluções. És mesmo o meu presente de todos estes anos que fiquei sem ti», concluiu Nádia Lopes.

A companheira do ator partilhou ainda o mesmo vídeo partilhado por Nuno Homem de Sá nas suas redes sociais e escreveu: «Manifestei e apareceste. O Universo tem sempre surpresas para nós... Obrigada pelo teu amor, pelo teu abraço... És tanto para mim».

«Espero ser alguém que te mereça, és o meu sonho. Um bom ano ,que os vossos sonhos se realizem e por favor, mesmo, sejam felizes. Felicidade atrai felicidade», rematou Nádia Lopes.