Após polémica, Nuno Homem de Sá partilha mensagem enigmática: «Prefiro ter mau feitio do que mau carácter»

Frederica Lima e Nuno Homem de Sá protagonizaram uma picardia esta semana. A ex-namorada do ator acabou por calar as críticas que a acusavam de querer fama e revelou que também namorou com Bruno de Carvalho.

Depois disso, Nuno Homem de Sá recorreu às stories do Instagram para partilhar uma mensagem enigmática de autor anónimo, que parece assentar na polémica dos últimos tempos.

«Prefiro ter mau feitio do que mau carácter. Até porque a maior parte das vezes em que tenho mau feitio é devido a pessoas com mau carácter», lê-se na mensagem.

Veja a partilha do ator em baixo