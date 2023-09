Nostálgico, Nuno Homem de Sá faz nova partilha com Frederica Lima: «Não estou a chorar...»

Espectador indignado com «Fredericos», revela informações exclusivas sobre a suposta separação do casal!

Nuno Homem de Sá e Frederica Lima anunciaram o fim do namoro no início de julho.de 2023. Esta segunda-feira, 14 de agosto, Nuno Homem de Sá surpreendeu todos ao partilhar uma fotografia com a ex-companheira.

Frederica Lima parece não ter gostado da partilha e esclareceu a situação, deixando um ‘aviso’: «Em momento algum autorizei ou autorizo a publicação de fotografias minhas, muito menos por ele, para tentar alimentar uma história que morreu. Já foi notificado para apagar imediatamente a fotografia e continua a não o fazer», garantiu.

Depois do comunicado de Frederica, Nuno Homem de Sá acabou por apagar a fotografia em questão e partilho uma nova imagem, onde se lia «Amo-te».

Mais tarde, Nuno Homem de Sá voltou a recordar mais um momento com a ex-companheira e partilhou um vídeo dos dois a dançar: «Não estou a chorar. Estou a recordar algumas coisas que valeram a pena. O resto ninguém quer saber. Viva a vida! Beijinhos!», escreveu na legenda da publicação.