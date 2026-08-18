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Lembra-se do maior playboy do Secret Story? Encontrou o amor fora da casa e reaparece agora em família

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Lembra-se do maior playboy do Secret Story? Encontrou o amor fora da casa e reaparece agora em família - Big Brother

Nuno Jesus no Dois às 10

Lembra-se de Nuno Jesus? Ex-concorrente do SS6 já é pai. Veja as fotos ternurentas

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Ainda se lembra deste ex-concorrente? Em 2016 entrou na casa mais vigiada do País para viver uma das grandes aventuras da sua vida e rapidamente se tornou num dos galãs do Secret Story.

Nuno Jesus foi um dos concorrentes que mais se destacou no Secret Story 6, em 2016. Quase dez anos depois, o ex-concorrente esteve no Dois às 10, acompanhado pela mulher, Mafalda Janeca, e pela filha, Madalena, e mostrou como está a sua vida atualmente.

Na altura, Nuno Jesus assumia o papel de solteiro e "playboy" dentro da casa e fez sucesso junto do público feminino. No entanto, foi já depois de abandonar o reality show da TVI que a vida amorosa do ex-concorrente mudou por completo.

Foi através das redes sociais que Nuno Jesus conheceu Mafalda Janeca, sem que esta soubesse inicialmente quem ele era. A história de amor começou online e, desde então, o casal não mais se separou. Atualmente, estão juntos há quase dez anos.

A relação deu também frutos e, em 2020, Nuno Jesus e Mafalda Janeca foram pais de Madalena, que tem atualmente seis anos.

Nuno Jesus e Mafalda Janeca: uma história de amor que começou online

No Dois às 10, Nuno Jesus e Mafalda Janeca recordaram precisamente os primeiros tempos da relação e contaram como se conheceram através das redes sociais.

Longe da imagem de solteiro e conquistador que mostrou no Secret Story 6, Nuno Jesus apresentou-se agora ao lado da mulher e da filha, revelando uma faceta bem diferente daquela que o público conheceu em 2016.

Quase uma década depois da entrada no reality show, a família cresceu e o ex-concorrente encontrou também uma nova paixão: o negócio familiar.

Da paixão pela personalização ao negócio de família

Nuno Jesus e Mafalda Janeca decidiram transformar uma paixão comum por peças personalizadas num projeto profissional. Assim nasceu a Little Dreamer, uma marca inspirada precisamente na filha do casal, Madalena.

Em conjunto, dedicam-se à criação de roupas e peças personalizadas para bebés, num projeto que juntou a família e que apresentaram no programa de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.

A presença no Dois às 10 permitiu, assim, recordar o Nuno Jesus que o público conheceu há quase dez anos e, ao mesmo tempo, conhecer a nova vida do ex-concorrente: agora ao lado da mulher, pai de uma menina e dedicado a um negócio construído em família.

Veja como está atualmente Nuno Jesus, ex-concorrente do Secret Story 6, e recorde a história de amor que começou depois da saída da casa mais vigiada do País:

 

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Temas: Nuno Jesus Secret Story Casa dos Segredos Dois às 10

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