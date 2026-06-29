Morte e superação: Por trás dos músculos, Nuno esconde um passado arrepiante. Contamos-lhe aqui

À primeira vista, transmite confiança, boa disposição e uma imagem de força. O físico atlético e o sorriso constante fazem de Nuno Pereira um dos concorrentes que mais rapidamente chamou a atenção no Big Brother Verão.

No entanto, por detrás dessa imagem, esconde-se uma história de vida marcada por perdas profundas e muita superação. Foi durante a sua apresentação aos colegas que Nuno abriu o coração e revelou o drama que viveu nos últimos anos.

Num dos momentos mais emocionantes do programa até agora, o concorrente contou: «Estes últimos anos têm corrido um bocado mal. Infelizmente há quatro anos perdi a minha mãe, o ano passado perdi o meu pai e é por isso que eu estou aqui», começou por confessar, emocionando quem o ouvia.

Apesar das adversidades, Nuno garante que encontrou forças para seguir em frente e transformar a dor numa motivação diária. O jovem futebolista revelou que a participação no Big Brother Verão é também uma forma de homenagear aqueles que partiram.

«Estou aqui por eles, pela minha irmã, pela minha família, é o mais importante», afirmou, mostrando ainda o seu lado mais vulnerável: «Por trás deste sorriso está sempre um sofrimento, mas eu tento viver esta vida com leveza e de forma muito positiva», confessou.

As palavras de Nuno Pereira não deixaram ninguém indiferente e rapidamente conquistaram os espectadores. A sua história de resiliência promete ser uma das mais marcantes desta edição do Big Brother Verão. Percorra a galeria e veja as melhores imagens do concorrente.