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De jogador de futebol profissional ao Big Brother Verão: as imagens mais sensuais do concorrente que está a conquistar Portugal

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De jogador de futebol profissional ao Big Brother Verão: as imagens mais sensuais do concorrente que está a conquistar Portugal - Big Brother
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O concorrente é jogador de futebol, já passou pelo Manchester City e representa a seleção de Macau. Agora, trocou os relvados pela casa mais vigiada do país e já está a dar que falar.

O ‘Big Brother Verão’ mal começou e já há um concorrente que está a captar todas as atenções. Chama-se Nuno, é jogador de futebol e, além do seu percurso desportivo, está a conquistar muitos espectadores pelo seu físico atlético e pela sua imagem de galã.

O novo concorrente entrou na casa mais vigiada do país com um percurso pouco comum entre os participantes desta edição. Antes de aceitar o desafio do reality show, construiu uma carreira ligada ao futebol, tendo passado por alguns clubes em Portugal e no estrangeiro.

Um dos momentos mais marcantes do seu percurso aconteceu em Inglaterra, onde integrou a formação do Manchester City, um dos clubes mais prestigiados do futebol mundial. A experiência no emblema inglês é um dos detalhes mais surpreendentes da sua biografia e demonstra que Nuno já está habituado a lidar com ambientes competitivos e exigentes.

Além da passagem por Inglaterra, o concorrente também representou o Portimonense e, atualmente, veste a camisola da seleção de Macau, continuando a alimentar a paixão pelo futebol.

Agora, porém, o desafio é completamente diferente. Em vez de disputar jogos dentro das quatro linhas, Nuno terá de enfrentar nomeações, estratégias, alianças e a convivência intensa característica do ‘Big Brother Verão’.

 

O novo galã da casa

Se o seu percurso desportivo já despertou curiosidade, as imagens do concorrente têm contribuído para aumentar o interesse do público. Com um corpo escultural, resultado de anos de dedicação ao desporto, Nuno rapidamente se tornou um dos rostos mais comentados desta nova edição.

Nas redes sociais, muitos fãs do programa já o apontam como um dos galãs da casa, numa edição que promete muitas emoções e, quem sabe, alguns romances.

Veja na galeria as melhores imagens de Nuno, o concorrente que está a aquecer este verão dentro da casa da TVI.

 

Nuno conta como perdeu a mãe e o pai e deixa Maria Botelho Moniz lavada em lágrimas

Foi um dos momentos mais emocionantes desta edição do Big Brother Verão. Na Curva da Vida, Nuno abriu o coração e partilhou a dor que sente por ter assistido à morte dedo pai e da mãe. Maria Botelho Moniz não conteve as lágrimas.

Ao longo do testemunho, o concorrente começou por recordar a infância feliz, apesar da separação dos pais. Mais tarde, a vida parecia encaminhá-lo para a concretização de um sonho: ser futebolista. Depois de despertar a atenção de olheiros, rumou ao Manchester City para perseguir uma carreira no futebol. No entanto, uma lesão acabou por atrasou esse objetivo.

Pouco tempo depois, a mãe foi diagnosticada com uma doença rara e sem cura. Visivelmente emocionado, Nuno recordou os longos dias passados no hospital, sempre ao lado da mulher que descreve como o seu maior porto seguro.

«Descobriram-lhe um cancro muito raro que não tinha cura», contou, antes de recordar os últimos momentos ao lado da mãe. «Passávamos dias e noites no hospital, sempre de mãos dadas com ela. Até que um dia eu e a minha irmã a abraçámos, um de cada lado, e parecia que ela estava mesmo à espera daquele abraço. Lembro-me do som da máquina», revelou, muito abalado.

Mais tarde, Nuno voltou a ser confrontado com uma tragédia, desta vez com a morte do pai. O relato do momento deixou a casa em silêncio.

«Os bombeiros chegam e, quando o primeiro abre a porta, vejo o meu pai sem vida», recordou, em lágrimas. «Teve um ataque cardíaco. Perdi tudo o que tinha. Não sabia mesmo o que fazer. Só tinha a minha irmã.»

Com menos de 30 anos, o concorrente viu-se privado do colo dos dois pais.

Foi no futebol que encontrou uma forma de sobreviver à dor. «A única maneira de não pensar no que tinha acontecido era dentro das quatro linhas», confessou. Nesse mesmo ano, conquistou um campeonato que passou a ter um significado muito especial. «É a medalha mais importante que tenho e dedico-a ao meu pai.»

Em estúdio, Maria Botelho Moniz não conseguiu esconder a emoção. A apresentadora ouviu atentamente cada palavra de Nuno e acabou por se comover perante o testemunho. Também ela conhece a dor de perder um pai de forma inesperada, o que tornou aquele momento ainda mais intenso.

Temas: Nuno

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