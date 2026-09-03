Vencedor à vista? Na véspera da grande final, este é o concorrente mais popular do Big Brother Verão

A poucas horas da grande final do ‘Big Brother Verão’, já é conhecido o último ranking de popularidade dos concorrentes. Nuno termina a caminhada no reality show da TVI no topo das preferências dos seguidores do programa, enquanto Sara e Ana Luísa completam o pódio.

A votação foi promovida pelo perfil oficial do ‘Big Brother’ no Instagram, que desafiou os seguidores, através dos stories, a escolherem os concorrentes de quem mais gostavam. Os resultados foram posteriormente divulgados nas redes sociais.

Nuno volta a conquistar o primeiro lugar

Nuno surge novamente na liderança do ranking, consolidando uma posição que tem ocupado ao longo da edição. O concorrente fecha, assim, a sua participação no programa com um importante indicador de popularidade junto da comunidade que acompanha o reality show.

Logo atrás aparece Sara, que conquista o segundo lugar. A concorrente tem também sido apontada como uma das principais favoritas à vitória em outras sondagens realizadas já nesta reta final. Numa sondagem da Hiper FM, por exemplo, Sara surgia destacada na primeira posição, com 52,29% dos votos, à frente de Nuno.

O terceiro lugar pertence a Ana Luísa, que fecha o pódio deste último ranking.

Boris em último lugar

João Ventura ocupa a quarta posição, ficando fora do pódio por uma diferença que, nesta fase da competição, ganha particular importância.

O quinto lugar é de Vanessa, enquanto Boris encerra a tabela na sexta e última posição.

Assim, a classificação divulgada pelo programa fica ordenada da seguinte forma:

1.º Nuno

2.º Sara

3.º Ana Luísa

4.º João Ventura

5.º Vanessa

6.º Boris

Seis concorrentes, uma vitória

O ranking surge precisamente quando faltam poucas horas para a decisão. Nuno, Sara, Ana Luísa, João Ventura, Vanessa e Boris são os seis finalistas que continuam na corrida pelo título de vencedor do ‘Big Brother Verão’.

A grande final está marcada para esta sexta-feira, 4 de setembro, altura em que será finalmente conhecido o vencedor desta edição.

Embora este ranking não determine, por si só, o resultado final, os números dão uma fotografia das preferências manifestadas pelos seguidores do programa e deixam pistas sobre quem chega à derradeira noite com maior apoio nas redes sociais.

Nuno termina, portanto, a última semana de ‘Big Brother Verão’ como o concorrente mais popular no ranking oficial do programa, mas só amanhã saberemos quem vence.

Recorde-se que - ao contrário do ranking de popularidade que se vota no Instagram - pode e deve escolher o grande vencedor através da app do Big Brother Verão e também do telefone:

Vote para vencer:

ANA LUÍSA - 761 20 20 02

BORIS - 761 20 20 03

JOÃO VENTURA - 761 20 20 08

NUNO - 761 20 20 13

SARA - 761 20 20 16

VANESSA - 761 20 20 18

Recorde todos os concorrentes que passaram por esta edição em baixo: