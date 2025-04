Sanções, votos e conflitos: Os nomeados desta semana que ninguém esperava

A gala do Big Brother 2025, emitida na noite de domingo, 20 de abril de 2025, foi marcada pelas aguardadas nomeações da semana. A tensão esteve em alta, especialmente com a aplicação de sanções e consequências que influenciaram diretamente os resultados.

Lisa Schincariol entrou automaticamente na lista de nomeados após ter sido sancionada pela entidade soberana, devido ao gesto polémico de atirar um copo na direção de Manuel Rodrigues. A concorrente começou, assim, a semana já em risco de expulsão.

Joana Diniz e João Ricardo foram responsáveis por atribuir as consequências do jogo da gala. Luís Gonçalves beneficiou de uma vantagem e conseguiu apagar dois votos que lhe foram atribuídos, enquanto Adrielle Peixoto teve um início de jogo desfavorável com dois votos atribuídos como penalização.

O atual líder da casa, Manuel Cavaco, usou o seu poder para nomear diretamente Érica Reis. Os restantes concorrentes realizaram as nomeações entre o cubo e a sala. Os mais votados da noite foram: Adrielle Peixoto com 9 votos, Nuno Brito com 5 votos, Tomé Cunha com 5 votos, Sara Silva com 4 votos, Solange Tavares com 4 votos, Luís Gonçalves com 2 votos, Carina Frias com 1 voto, Igor Rodriguez com 1 voto e finalmente, Carolina Braga, Diogo Bordin, Manuel Rodrigues e Micael Miquelino com 0 votos.

No Especial transmitido esta segunda-feira, 21 de abril, Cláudio Ramos confirmou o leque final de nomeados da semana: Adrielle Peixoto, Érica Reis, Lisa Schincariol, Nuno Brito e Tomé Cunha. A votação está oficialmente aberta e é para salvar.

Veja também:

Carolina e Diogo não são os únicos a beijarem-se… Lisa e Nuno deixam-se levar e o inesperado acontece - Big Brother - TVI