Com uma não vê futuro e a outra já levou a casa. Nuno esclarece relação com Raquel e Sara: «Estivémos...»

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Depois do terceiro lugar no «Big Brother Verão», Nuno abriu o coração na primeira entrevista após o reality show. O ex-concorrente falou sobre a perda dos pais e a relação com Sara e Raquel.

Depois de conquistar o terceiro lugar no «Big Brother Verão», Nuno esteve esta quarta-feira no «Dois às 10» para a primeira grande entrevista após o reality show. Longe da casa e das emoções do jogo, o ex-concorrente mostrou um lado mais íntimo e falou sobre a perda dos pais, a relação com a irmã e aquilo que realmente sente por Raquel e Sara.

Durante a passagem pela casa mais vigiada do país, Nuno já tinha revelado que perdeu ambos os pais. Agora, recordou esse período difícil da vida e explicou que ele e a irmã se têm apenas um ao outro.

«Sempre fomos ligados um ao outro, a nossa preocupação sempre foi estarmos lá um para o outro», contou.

«Não fiz o luto que precisei»

Nuno confessou que, durante muito tempo, procurou esconder a tristeza e as saudades que sentia. O objetivo era proteger quem estava à sua volta, principalmente a irmã.

«Não fiz o luto que precisei no momento porque queria que a minha irmã estivesse bem», revelou.

O ex-concorrente reconhece, porém, que gostaria de conseguir fazer esse luto e sente que está preparado para dar esse passo.

A ligação aos pais continua presente diariamente. Nuno contou que fala com ambos todas as noites, antes de dormir, e que dá um beijo na tatuagem que fez em homenagem aos dois.

Fora da casa ficaram também outros grandes amores da sua vida: as cadelas. «São as minhas filhas», afirmou.

Nuno fecha a porta a Raquel: «Não quero isso para a minha vida»

A entrevista serviu ainda para esclarecer uma das aproximações que mais deu que falar durante o «Big Brother Verão».

Nuno e Raquel aproximaram-se dentro da casa e existiu atração entre ambos, mas a relação nunca chegou a transformar-se num romance.

«Tivemos atração física, achámos piada um ao outro», admitiu.

Nuno explicou, contudo, que os ciúmes de Raquel o fizeram recuar. O terceiro classificado acabou por colocar um ponto final na aproximação por não querer que a situação evoluísse.

«Queria só mesmo que cada um seguisse o seu caminho, não queria estar mesmo relacionado com isso e com ela», explicou.

E se alguém esperava uma segunda oportunidade fora da casa, Nuno afastou essa possibilidade. O ex-concorrente garante que nem sequer pretende combinar um café com Raquel e que, caso se cruzem, limitar-se-á a cumprimentá-la.

Nuno considera que Raquel teve comportamentos «tóxicos» e é perentório sobre aquilo que pretende para o futuro: «Não quero isso para a minha vida. Não quero problemas.»

E Sara? «A nossa amizade é muito sincera»

Bem diferente é a relação que mantém com Sara, vencedora do «Big Brother Verão».

Nuno reconheceu a importância que a amiga teve durante a experiência e acredita mesmo que poderia não ter chegado à final sem o apoio da concorrente: «A Sara foi mesmo muito importante no percurso de chegar a uma final, ela ajudou-me muito. Precisava de alguém para falar», confessou.

O apoio ganhou ainda mais importância porque Nuno chegou a ponderar desistir do reality show logo na segunda semana.

Fora da casa, a amizade continua. Nuno revelou até que Sara esteve recentemente em sua casa para conhecer as suas cadelas.

A proximidade entre os dois tem alimentado dúvidas sobre a possibilidade de existir algo mais do que amizade, mas Nuno afasta por completo esse cenário.

«Nós já tivemos essa conversa várias vezes. Eu acho que a nossa amizade é muito sincera. Acho que se ela sentisse isso diria e eu também», garantiu.

Nuno assegura que não existem sentimentos românticos entre ambos e que Sara sabe perfeitamente aquilo que sente.

Terminada a aventura no «Big Brother Verão», o terceiro classificado quer agora recuperar o tempo longe daqueles de quem mais gosta. Família, as cadelas e a amiga Sara estão entre as prioridades, mas Nuno também já olha para o regresso à rotina e revelou vontade de voltar aos treinos e ao futebol.

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Temas: Nuno Sara Raquel

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