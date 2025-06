Afinal, O Arrumadinho enganou-se na revelação do sexo do bebé

Ricardo Martins Pereira, mais conhecido do público como O Arrumadinho, prepara-se para viver uma das maiores aventuras da vida: vai ser pai pela primeira vez!

Esta sexta-feira, 28 de junho, a noiva do comunicador, Sara Veloso, revelou, no Instagram, o resultado da mais recente ecografia do bebé… e trouxe consigo uma reviravolta inesperada. “A verdadeira REVELAÇÃO foi agora! Afinal, não é uma menina. É um menino”, escreveu a influenciadora digital, partilhando duas imagens ternurentas da ecografia.

Entre emojis, gargalhadas e emoção à flor da pele, Sara Veloso confessou, com humor, que o bebé já começou a “fazer travessuras”, mesmo antes de nascer. “O meu coração não está preparado”, desabafou. E, como manda a tradição de um casal cúmplice e cheio de sentido de humor, a futura mamã não resistiu a brincar com o noivo: “E a culpa disto tudo é de quem? De quem? Do Arrumadinho.”

A notícia rapidamente arrancou reações enternecidas dos seguidores, que acompanharam o casal desde o início da relação e agora vibram com cada novidade desta fase tão especial.

Recorde-se que Ricardo Martins Pereira e Sara Veloso anunciaram o noivado no final de 2023 e têm partilhado, nas redes sociais, momentos íntimos e felizes deste novo capítulo.