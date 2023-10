As primeiras palavras de Ossman Idrisse após expulsão: «Foi um bocadinho injusto»

Maria Botelho Moniz para Ossman: «Vou dizer-te isto com sinceridade...»

Foi nesta gala de domingo, 8 de outubro, que Ossman Idrisse foi o concorrente expulso pelos portugueses.

Após a expulsão, o concorrente esteve numa entrevista exclusiva para o Instagram da TVI e admite ter sido injusto a sua saída da casa: «Tendo em conta aquilo que eu estava a dar à casa ainda esta semana eu aí posso dizer que foi um bocadinho injusta».

«Houve mais pessoas que me disseram, o André disse-me ao ouvido e vindo do André que eu acho que deve ser o concorrente que para mim mais justo para ganhar o programa. Dizer-me que foi injusto então, foi bom ouvir essas palavras já sentia alguma injustiça, mas sabia sempre que se não saísse agora, saía na semana a seguir», acrescentou.

O ex-concorrente foi a duelo final com o seu colega Zé Pedro e admitiu: «Ele queria mais do que eu. Eu já não estava a gostar muito de estar ali, senti que o programa ia sempre para o mesmo lado independentemente do que nós fossemos fazer, nós íamos acabar por sair todos, Rodrigo, Rogério, Fábio…iam sair os homens todos da nossa casa».

«A seguir vai ser o Zé Pedro ou a Catarina, vai ser alguém da nossa casa. Não valia a pena continuar ali, o jogo está virado para esse lado e eu não sei porquê», concluiu.

