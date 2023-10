«Eu não sou um terrorista!»: Ossman Idrisse reage às cenas polémicas que protagonizou na casa do «Big Brother». Veja tudo aqui

Casado e com dois filhos, Ossman Idrisse confessa: «Eu não amava aquela mulher quando casei com ela»

Na gala do último domingo, Ossman Idrisse foi concorrente escolhido pelos portugueses para abandonar a casa mais vigiada do país. Depois de semanas em que foi protagonista, precisamente por ser rival de Francisco Monteiro, Ossman foi hoje o convidado de Manuel Luís Goucha para fazer um balanço da sua participação e partilhar a sua história de vida. Questionado sobre se o motivo da sua saída terá sido o conflito com Monteiro, o ex-concorrente responde: «São os fãs do Francisco Monteiro que me meteram fora da casa».

Depois, o empresário é confrontado com a imitação de alguns gestos que teve dentro da casa, os quais fizeram correr muita tinta cá fora e que causaram alguma polémica, por serem associados a terroristas e aos radicais islâmicos. «Não foram no calor das discussões... eu não sou um terrorista, não sou um radical... eu sou um Lourenço Ortigão, sou um português», e continua, «Estava ali super animado, a brincar, eu fiz 50 brincadeiras! Estas foram extrapoladas... é uma discriminação que fazem ao generalizarem tudo», responde o ex-concorrente muçulmano.

No decurso da conversa, o empresário emociona-se com algumas das surpresas que recebe, nomeadamente da sua mãe e dos irmãos, e partilha um pouco da sua infância marcada pelas dificuldades financeiras dos pais. Ao finalizar a entrevista, Manuel Luís Goucha mostra-se maravilhado com Zarah, a filha mais velha de Ossman.

