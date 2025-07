Aos 76 anos, morre Ozzy Osbourne — o roqueiro que detestava ser estrela de reality show

Ozzy Osbourne faleceu esta terça-feira, aos 76 anos, deixando um legado que vai muito além do heavy metal. Com “The Osbournes”, o músico abriu caminho para uma nova era da televisão — e pagou um preço pessoal elevado por isso.

O mundo despede-se de uma das figuras mais icónicas do rock: Ozzy Osbourne, que morreu esta terça-feira, aos 76 anos. Conhecido como o "Príncipe das Trevas" e eterno vocalista dos Black Sabbath, Ozzy não só reinventou o som pesado dos anos 70, como também marcou de forma profunda a cultura pop no início dos anos 2000 — e não apenas com música.

Na viragem do século, o roqueiro surpreendeu tudo e todos ao protagonizar um reality show que mudou para sempre a televisão: "The Osbournes", emitido entre 2002 e 2005, na MTV.

A família de Ozzy Osbourne recorreu ao Instagram para comunicar a morte do músico. Veja a publicação original, em baixo.

A caixa de comentários foi inundada por uma onda gigante de amor e de mensagens sobre o facto de ter morrido uma verdadeira "lenda": "O maior de todos os tempos! Mudou a vida de milhões de pessoas! Engraçado, cativante, talentoso! Único!", "LENDA! Obrigado por tudo, Madman", "Influência para todos nós, ontem hoje e para sempre. Descanse no Poder!", entre outros.

Um roqueiro dentro de casa

Na época, Ozzy estava a atravessar um momento de transição. O álbum Down to Earth (2001) não teve o impacto esperado e as luzes da ribalta começavam a esmorecer. Foi então que surgiu a proposta da MTV: abrir as portas da sua mansão para o mundo.

O resultado? Um sucesso explosivo. Logo na estreia, “The Osbournes” bateu recordes de audiência nos Estados Unidos, com 6,6 milhões de espectadores em direto. O programa venceu um Emmy e transformou os Osbourne numa família globalmente conhecida.

Mas essa exposição teve um preço.

“Inventámos uma nova forma de fazer televisão”

Em entrevista ao site The Quietus, em 2010, Ozzy foi honesto sobre o impacto do programa na sua vida:

"Por um lado, foi fenomenal; por outro, eu tive de ver a minha família sofrer. Inventámos uma nova forma de fazer televisão. Faríamos de novo? Não sei... acho que não."

O roqueiro confessou que não estava preparado para a invasão total de privacidade.

"A pessoa vai dormir numa noite e acorda com um mundo completamente diferente. Tem câmaras por todo o lado. Os meus filhos não conseguiram lidar com aquilo. A minha mulher tinha cancro no cólon…", lamentou.

Um legado que vai além da música

Com “The Osbournes”, Ozzy abriu caminho a uma nova geração de reality shows centrados em famílias de celebridades. Programas como “Keeping Up with the Kardashians” ou os formatos de Alec Baldwin, Sylvester Stallone e Britney Spears seguiram os passos de Ozzy e Sharon — e muitos deles devem-lhe o conceito.

Mas mais do que ter criado um género televisivo, Ozzy conquistou uma nova geração de fãs que pouco ou nada conhecia dos riffs pesados dos Black Sabbath. Passou a ser visto como uma figura contraditória: excêntrico, amoroso, caótico — e, acima de tudo, humano.

A televisão mostrou-nos o homem por trás do ícone. E hoje, ao despedirmo-nos dele, lembramo-nos também disso.