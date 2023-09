Reinventar o presente, trazer os sucesso do passado e revelar o futuro é o mote para a gala desta noite da TVI.

«Palácio das Estrelas» é o nome do grande evento que contará com todas as estrelas da TVI. Em direto dos jardins e salões do Palácio Nacional de Queluz, prometemos revelar todas as novidades para o ano que se segue, entre as quais a uma nova linha gráfica e outras surpresas.

Logo a seguir ao Jornal Nacional, fique atento à televisão e não perca uma gala cheia de glamour.