Palmira reage a imagens dos confrontos que teve com Joana: «Já estava saturada». Saiba tudo!

Palmira Rodrigues, a última concorrente expulsa do Big Brother, esteve presente no programa «Dois às 10», onde falou sobre a sua prestação na casa e as inseguranças que sente com o seu corpo.

A ex-concorrente começou por falar de uma certa insegurança que sempre teve com o corpo, apesar dos elogios feitos por Cristina Ferreira. Palmira explicou os motivos que a levaram a entrar na casa: «O objetivo era para ganhar e também de entrar para a televisão, sempre foi um dos meus sonhos».

Palmira Rodrigues assistiu a imagens de algumas polémicas em que se viu envolvida na casa. Entre discussões com Vina, Monteiro, André e Joana, a ex-concorrente reagiu às mesmas: «Já estava um bocadinho saturada».

Após esta conversa, a nortenha, leu as cartas a Cláudio Ramos e a Cristina Ferreira. Interpretou o que as cartas dizem em relação ao amor na vida dos apresentadores. Veja aqui as reações imperdíveis de Cláudio Ramos e Cristina Ferreira: