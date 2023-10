De costas voltadas? Palmira e Francisco são os protagonistas do debate «BB»! Saiba tudo aqui

Ontem à noite, o ambiente esteve pesado na tenda do «Big Brother», com Francisco Monteiro no centro da discussão ao ser confrontado por Joana, Iasmim, Palmira e Jéssica. Após Joana ter justificado a sua tentativa de afastamento do concorrente de Matosinhos, a conversa ficou mais tensa quando Jéssica, Iasmim e Palmira confessaram estar «magoadas» com Francisco Monteiro e confrontam Zaza com o facto de ele não ter nomeado Márcia. «Quem te vai defender, ela ou nós?», insiste Iasmim Lira.

A nomeação de Francisco Monteiro a Palmira gera ainda mais desconforto e Jéssica Galhofas desata em pranto: «Como é que tu podes dizer que a Palmira só te mostrou esta semana que estás errado na tua nomeação. Ou sou eu que estou muito errada na definição da amizade, de ser leal aos seus». Palmira também chora e acrescenta: «Nós é que somos parvas!». O confronto continua e os amigos continuam a apertar com o concorrente, admitindo que têm nomeado Márcia para ele. «Todos nós temos nomeado a Márcia por ti».

Hoje, na casa do «Big Brother», foi realizado um debate em que o tema central foi precisamente o facto de Palmira se ter sentido ofendida por ter sido nomeada por Monteiro, visto que pensava que era amiga deste. Palmira acredita que o concorrente de Matosinhos deveria ter nomeado Márcia por ser esta que lhe traz problemas na casa e não Palmira.

Francisco Monteiro, que já tinha previamente conversado com Palmira, volta a fazer um pedido de desculpas à concorrente no decurso do debate, e agora cabe à concorrente de Ponte de Lima aceitar ou não esse mesmo pedido. Após a intervenção do Francisco, o alvo de Palmira dirige-se a Márcia: «Depois de tudo o que lhe fizeste... acho que devias ter sido tu», e continua a defender a sua posição.

