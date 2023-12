Em lágrimas, Palmira confessa: «O meu tio teve que ir à casa das pessoas que me tocaram, que me bateram»

Big Brother: Cristina Ferreira arranca suspiros! Veja todos os pormenores do look da apresentadora

Palmira Rodrigues, a última concorrente a ser expulsa do Big Brother 2023, esteve estar tarde no «Goucha» para fazer o rescaldo do Reality Show, passando por uma viagem à sua vida pessoal e profissional.

A ex-concorrente não teve uma vida fácil e assume: «Aos 15 anos, emigrei com a minha mãe para a Suíça e comecei e trabalhar». A ex-concorrente recorda as palavras dos colegas «Deixavam-me um bocadinho de parte a mim e ao meu irmão porque nós não sabíamos falar alemão, e às vezes os miúdos diziam ‘Eu não quero esta estrangeira aqui no grupo’».

Manuel Luís Goucha questiona se esta já foi vítima de bullying ao que Palmira responde: «Quando estive aqui em Portugal sim, do quinto ano ao sexto. Era a minha aparência, sempre fui meia ‘fortezita’, era porque era gorda ou porque tinha pêlos, chamavam-me macaca».

Palmira confessa: «Eu chorava ficava muito triste, houve situações que até um tio meu teve que intervir e ir à casa das pessoas que me tocaram, que me bateram».

A ex-concorrente assume que este período ainda mexe consigo.

Veja aqui os vídeos do resto da entrevista.