Afinal: Namoram ou não? Margarida Castro e Panelo revelam a verdade

Como estará a relação entre Margarida Castro e Daniel Pereira? Desde que Daniel, também conhecido por "Panelo", foi expulso do Big Brother e tem estado nas bocas do mundo... A relação que o ex-concorrente nutria com a namorada Marlene chegou ao fim após a ex-namorada do participante deixar de o seguir nas redes sociais.

Suspeitas de um amor entre Margarida e Panelo têm dado que falar! Amanhã, numa conversa inédita com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira, no programa das manhãs da TVI «Dois às 10», os dois vão revelar tudo...

Saiba mais...

Ao sair do Reality show dia 2 de maio, após expulsão, Daniel foi confrontado com o estado da relação com a namorada, Marlene, que o terá deixado de seguir nas redes sociais e apagada as fotografias dos dois. No «Goucha», Daniel Pereira confirmou o fim da relação. «Não estava mesmo à espera (...) «As coisas acabaram». Panelo revelou ainda como descobriu tudo. Veja tudo aqui:

Na gala de 9 de junho, estivemos à conversa com Daniel Pereira, que fez um balanço dos seus primeiros dias fora da casa do Big Brother. «Tem sido fantástico, estou a adorar o carinho das pessoas. É muito amor (…) Sai um bocadinho em choque, mas agora estou a filtrar aquilo que me dizem e é fantástico», começou por revelar.

Panelo recordou ainda o fim do relacionamento com Marlene: «Tive um choque mesmo muito grande. Depois falei com ela, passado um dia ou dois. As coisas agora estão resolvidas, sou um homem solteiro», contou. Desde a sua saída, surgiram vários rumores de uma eventual relação entre Margarida Castro e Daniel Pereira, que sempre foram muito cúmplices dentro do Big Brother. «Ela é minha amiga, não tenho nada a esconder…», esclareceu Panelo.

O ex-concorrente confessou que ficou «surpreendido» com os rumores sobre a sua proximidade a Margarida Castro. «Eu não fiz nada (…) Coração que não teme, coração que não deve. Estou de consciência tranquila… e agora muito mais!», garantiu.

Veja o vídeo completo:

Margarida Castro e Daniel Pereira, ex-concorrentes do Big Brother, estiveram presentes no «Última Hora» e no «Diário» da semana passada, onde acabaram por falar sobre a «relação» dos dois. «Como é que é? Querem contar a verdade? Têm alguma coisa? Não têm?», quis saber o comentador Gonçalo Quinaz.

Margarida Castro frisou que não havia nada para contar, mas a apresentadora Alice Alves quis constatar: «Está a rir com os olhos. Aqueles olhinhos estão a rir.» «Eles estão a responder-me com o olhar. Eu já percebi. Fico muito contente. E ainda bem que me piscas o olho (para Daniel). Eu gosto deste casal», afirmou Gonçalo Quinaz.

«Não estávamos os dois livres? Então... Livre, leve e solto», garantiu Panelo.

Na Emissão Especial de sexta-feira, 21 de junho, apresentado por Cláudio Ramos, ex-concorrentes desta edição do Big Brother 2024, Margarida Castro, Daniel Pereira, Gabriel Sousa e Catarina Sampaio, regressaram à casa para tomar importantes decisões.

Em conversa com os ex-concorrentes, Cláudio Ramos aproveitou para «confrontar» Panelo e Margarida sobre a «relação» dos dois: «Avança a imprensa que o Senhor Daniel está com o coração feliz e contente...», disse. «Estou sempre!», respondeu Daniel Pereira. «Margarida, avança-me a imprensa que o coração anda feliz e contente», disse Cláudio Ramos. «Sim, está tranquilo», garantiu Margarida Castro.

Cláudio Ramos frisou ainda: «Não precisam de contar essas coisas, contam na altura certa e no sítio certo». O ‘Big’ interveio a brincar: «Agora estou de rastos! Vêm aqui e não contam nada?». «Depois ficará a saber se houver alguma coisa para contar», garantiu Margarida.