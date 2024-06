Cláudio Ramos em brincadeira ao ver Panelo e Margarida Castro juntos na gala: «Não vou perguntar pela Marluce...»

Alerta bomba! Veja aqui as fotografias mais ousadas da concorrente Margarida Castro

Na gala do Big Brother, de dia 9 de junho, Margarida Castro e Daniela Pereira, também conhecido como Panelo, marcaram presença lado a lado na bancada dos ex-concorrentes. Cláudio Ramos juntou-se aos dois e seguiu-se um momento hilariante! Após problemas na relação amorosa de Panelo com Marlene, o apresentador "brinca" com Panelo e Margarida...

«Então, estão bem?» começa por perguntar o apresentador. Margarida Castro responde: «Estou ótima», enquanto se ri. Durante a conversa, Cláudio Ramos atira para Panelo: «Está bem disposto? Gostei muito de o ver no Manuel (no programa "Goucha") Esteja descansado que não vou fazer nenhuma pergunta desagradável (...) Você está mortinho... Mortinho... Mortinho que eu lhe pergunte pela Marluce e eu não vou perguntar!» Veja aqui o momento completo: