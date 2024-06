Daniel Pereira partilha fotografia «em boa companhia». Veja aqui!

Daniel Pereira, também conhecido por "Panelo", tem marcado presença nas galas do Big Brother 2024, desde que foi expulso. O ex-concorrente mostra-se próximo de Margarida Castro e de Gabriel Silva, após saída da casa. O "trio" tem estado mais junto do que nunca e os três têm passado bastante tempo juntos.

Ontem, dia 20 de junho, o barbeiro partilhou um "carrosel" de fotografias do lado dos amigos e ex-participantes desta edição do programa. Na descrição, escreveu: «Gala de domingo em boa companhia! Trio sempre expectante pelo jogo…claramente para acompanhar e apoiar o nosso @itsandresilvaa» Cá fora, a «grupeta» voltará a reunir-se após a saída de André Silva, que continua em jogo. No mesmo post, Gabriel Sousa comentou: «Meu amigo do coração! Das melhores pessoas que conheci na vida. Je t'aime» e Margarida Castro também reagiu... Veja aqui:

Catarina Miranda continua sem ter contacto com os ex-amigos, referindo ainda que apenas os vê nas galas.