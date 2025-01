Panelo já reagiu à entrada polémica da namorada Margarida Castro no Desafio Final: «Prefiro corrigir a nossa relação...»

Margarida Castro entrou este sábado, dia 25 de janeiro, na casa do Secret Story – Desafio Final. A entrada da nova concorrente ficou marcada pela acesa discussão com Inês Morais e Gabriel Sousa, na qual foram trocadas fortes acusações que incluíram o nome de Daniel Pereira, namorado de Margarida e ex-concorrente do Big Brother 2024. O namorado já reagiu e deixou uma declaração de amor...

‘Panelo', declarou-se nas redes sociais, após entrada polémica de Margarida Castro. O ex-concorrente do Big Brother 2024 escreveu no story do seu Instagram: «Prefiro corrigir a nossa relação quantas vezes for preciso, do que começar outra com alguém que nunca vou amar como tu».

Outro dos momentos que deu que falar foi a "cadeira quente". Após um aceso bate-boca entre Inês Morais e Margarida Castro, a Voz teve de intervir para esclarecer um tópico levantado durante a discussão, depois de a nova concorrente ter feito insinuações sobre Inês Morais e David: «Quem a ouvir parece que aqui fora não há dúvidas nenhumas de que a Inês teve qualquer coisa com o David. Eu acho muito bem que diga coisas e que tenha a sua opinião, o que não pode fazer é martelar a realidade porque que eu saiba e eu moro aqui fora, que eu saiba não há nenhuma... a dizer que a Inês está envolvida com o David, mas posso ter sido eu que passei ao lado da informação mais importante...».