Ex-concorrente da Casa dos Segredos surpreende todos com mudança transformadora

Patrícia Carvalho, ex-concorrente da Casa dos Segredos, voltou a estar no centro das atenções ao revelar uma transformação marcante no visual. A antiga participante do reality show recorreu às redes sociais para partilhar o novo look, deixando os seguidores surpreendidos com a mudança.

Desta vez, Patrícia optou por pintar o cabelo e aderir à técnica de balayage, conhecida por criar reflexos suaves e naturais que iluminam o rosto e conferem maior profundidade ao cabelo. O resultado é um visual mais moderno, luminoso e sofisticado, que não passou despercebido entre os fãs.

Confiante com a transformação, Patrícia Carvalho recebeu inúmeros elogios na sua conta de Instagram. Entre os vários comentários, destacam-se mensagens como «Adorei a mudança», «Maravilhosa» e «Ainda mais linda», demonstrando que a alteração no visual foi bem recebida pelo público que a acompanha desde a participação no programa da TVI.